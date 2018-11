Pojat jäivät kuvisseikkailuun – Innokas joukko tutustuu kuvataiteeseen jo viidettä vuotta Mäntyharjun Askeleella

Teinipojat, nehän tuijottavat vain herkeämättä kännyköitään.

Ei pidä paikkaansa.

Mäntyharjun Askeleella poikien katseet ovat olleet tänä syksynä tiukasti kiinni kipsiveistoksissa – siinä ovat kännykät jääneet kakkoseksi.

Yhdeksän yläasteikäistä poikaa on työskennellyt kuvanveistäjä Hanna Vahvaselän johdolla ensin puureliefien parissa, minkä jälkeen on luotu kipsiveistoksia.

Reilun viiden vuoden aikana Askeleen kuvisseikkailijat ovat tehneet myös romutaidetta, animaatioita, sarjakuvia, graffitia sekä paljon muuta. Vuosittain on vierailtu myös taidenäyttelyissä.

– Pojat toivovat kovasti retkiä, mutta se on tietysti aina resurssikysymys, kertoo kulttuurisihteeri Anu Yli-Pyky.

Hän vuorottelee nuoriso-ohjaaja Jonna Juholan kanssa opettajan apuna, jotta tämä voisi keskittyä opettamiseen.

Viime viikolla apulaisen tehtäviin kuului muun muassa ruuan kiikuttaminen taiteilijanaluille. Hedelmät ja sämpylät tekivät hyvin kauppansa, sillä pojat tulevat tavallisesti suoraan koulusta.

– Ilmainen välipala kuuluu asiaan, koska tämä toimii nykyisin koulun kerhona. Silloin kun välipalaa ei ollut, nälän kyllä huomasi työskentelyssä, nauraa Yli-Pyky.

Anu Yli-Pykyn mukaan kuvisseikkailussa on kyse itsensä ilmaisemisesta erilaisin tekniikoin ja materiaalein, ei niinkään pikkutarkasta tekemisestä.

– Se on luksusta, että ohjaajat ovat vaihtuneet usein, mutta se on myös olosuhteiden luoma pakko, koska ohjaajia on tällä alueella niin vähän.

Seikkailijoita ovat ohjanneet muun muassa Aapo Repo, Jarko Manninen, Juho Sihvonen, Anna Siiriäinen ja Kirsimaria Törönen.

Monipuolisuuden ansiosta monet pojista ovat löytäneet omimman tapansa toteuttaa luovuuttaan.

– Joukossa on ollut erotettavissa tietynlaisia tyyppejä. Jotkut ovat selvästi koloristeja, jotkut tykkäävät piirtämisestä, toiset taas tykkäävät mällätä materiaalien kanssa, kertoo Yli-Pyky.

Ryhmän aloittaessa reilut viisi vuotta sitten enemmistö oli tyttöjä.

Nyt Askeleen työtila on yksinomaan poikien temmellyskenttää. Heidän innostaan kertoo sekin, että jo kesäisin moni on kysellyt Yli-Pykyltä, milloin kuvisseikkailu taas alkaa.