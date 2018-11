Vaalikone panee pohtimaan: Toisiko jumalanpalvelusten siirtäminen väkeä kirkkoon?

Seurakuntavaalien vaalikoneen kysymyksiin vastasi Mäntyharjulla 30 henkilöä 51:stä ehdokkaasta. Paikallisia, Mäntyharjun seurakuntaa koskevia kysymyksiä on kolme, eikä vastausten perusteella ole erotettavissa selkeitä jakolinjoja ehdokaslistojen välillä.

Ylivoimainen enemmistö kaikista vastanneista olisi valmis siirtämään jumalanpalvelusten ajankohtaa. Sunnuntaiaamujen kello kymmenestä halusi pitää kiinni vain viisi vastannutta, perinteisiin vedoten, tosin osa oli valmis joustamaan tilannekohtaisesti. Erityisen yksituumainen tässä kysymyksessä on Lähiseurakunnan väki. Heistä kaikki olisivat valmiita kokeilemaan toista ajankohtaa.

– On miettimisen paikka, saataisiinko nuoria lapsiperheitä enemmän kirkkoon, jos jumalanpalvelus alkaisi myöhemmin, kommentoi omaa vastaustaan Maria Sirén.

Samoin suuri enemmistö on sitä mieltä, että seurakunnan on hyvä kunnostaa kirkkoa ja rakentaa Pertunmaalle seurakuntatalo, vaikka investoinnit ovatkin historiallisen suuria, yhteensä lähes viisi miljoonaa euroa. Molemmat mainitut rakennushankkeet ovat jo käynnissä, joten seurakunnan johtoryhmän asettama kysymys oli vanhentunut.

Yksikään ei ollut sitä mieltä, että seurakunnan tulisi näiden sijasta satsata enemmän pappistyövoimaan.

– Kyllä näistä isoista investoinneista selvitään. Rakennukset ovat sitten vuosisatoja palvelemassa seurakuntalaisia, kirjoitti Huomisen kotiseurakunnan ehdokas Mika Volanen.

Huomisen kotiseurakunnan ehdokkaista mäntyharjulainen Veli-Matti Halme piti tärkeämpänä Mäntyharjun kirkon kunnostusta, samoin Meidän seurakuntaa edustava Karri Eerikäinen. Vastaavasti pertunmaalainen Lähiseurakunnan ehdokas Marjatta Nikkinen valitsi ensisijaisesti Pertunmaan seurakuntakodin rakentamisen.

Eniten kolmesta kysymyksestä jakoi mielipiteitä seurakuntakodin käyttö.

14 vastaajaa, siis puolet olisi valmis siirtämään jumalanpalveluksia seurakuntakodille, loput vastustivat tätä. (Yksi ehdokkaista jätti kokonaan vastaamatta paikallisiin kysymyksiin.)

– Kyllä, varsinkin jos jumalanpalveluksen jälkeen on tarjolla kirkkokahvit tai muuta ohjelmaa. Tämä korostuu Mäntyharjulla, jossa etäisyys kirkon ja srk-keskuksen välillä on suuri, perusteli Sitoutumattoman seurakuntaväen Otso Paakkinen.

– Kirkko riittää, vain tilapäistapauksissa seurakuntakodille, kommentoi Lähiseurakunnan Raili Toivonen.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys alkoi tiistaina 6.11. ja päättyy tänään lauantaina. Tänään voi vielä äänestää Pertunmaan kirkossa, Mäntyharjun seurakuntakeskuksella sekä Mäntyharjun S-marketilla.

Kirkon viestinnän mukaan ennakkoäänestys on ollut monin paikoin vilkkaampaa kuin edellisissä vaaleissa 2014.