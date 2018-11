Seurakuntavaalien ennakkoäänestys päättyi – äänestysprosentti nousi hieman

Mäntyharjun seurakuntavaalissa annettiin lauantaihin mennessä 1053 ääntä. Äänestysprosentiksi muodostui 19,7. mikä on alle prosenttiyksikön korkeampi kuin edellisessä, vuoden 2014 vaalin ennakkoäänestyksessä.

Äänistä 357 annettiin Pertunmaan äänestyspaikoilla ja Mäntyharjulla 696.

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 18.11. ja alustavia tuloksia julkaistaan jo myöhään sunnuntai-iltana seurakuntavaalit.fi -sivustolla.

Mäntyharjun seurakunnassa voi äänestää sunnuntaina seurakuntakeskuksessa. Pertunmaalaisille järjestetään bussikuljetus yhtenäiskoululta kello 9.15.

Vaalissa valitaan Suomen 400 seurakuntaan yhteensä noin 9000 uutta luottamushenkilöä. He päättävät muun muassa siitä, keitä valitaan seurakunnan työntekijöiksi, minkälaisia kerhoja pidetään ja keitä autetaan.

Vaalilautakunnat vahvistavat seurakuntakohtaiset tulokset 21.11.2018