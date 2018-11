Onko alhainen veroprosentti vetovoimatekijä? Muun muassa siitä Mäntyharjun valtuusto väänsi

Paloaseman rakentaminen ja Kisalan remontointi haukkaavat leijonanosan Mäntyharjun ensi vuoden investointilistasta. Kunnanvaltuusto hyväksyi maanantaisessa kokouksessaan yksimielisesti ensi vuoden talousarvion, joka sisältää 3,4 miljoonan euron investoinnit.

Reilut 1,6 miljoonaa euroa rahoista on menossa Kisalan remonttiin. Rahaa on luvassa myös katuvalaistukseen (400 000 euroa), Kirkonkylän koulun peruskorjaukseen (850 000 euroa) sekä Asematien, Tervaniementien ja Nokiantien katuhankkeisiin (400 000 euroa). Satsaukset ovat jatkoa tänä vuonna alkaneelle kaudelle, jossa kunta investoi neljän vuoden aikana noin 11 miljoonaa euroa. Oma lukunsa on rakenteilla oleva paloasema, johon sijoitetaan useiden vuosien aikana leasing-maksuina 2,6 miljoonaa euroa.

Valtuusto päätti pitää myös veroprosentin nykyisessä 19,75:ssä, joka on Itä-Suomen matalin. Asiasta äänestettiin luvuin 20-7.

Timo Kuoksa (sd.) esitti Ari Hartosen (sd.) kannattamana veroprosentin nostamista 20,5:een. Kuoksan mukaan veroprosenttia olisi kannattanut korottaa, sillä siten oltaisiin vähennetty velanoton tarvetta. Talousarvion mukaan kunnan pitkäaikaiset lainat lisääntyvät ensi vuonna 1,86 miljoonalla eurolla ja kahtena seuraavana vuonna yhteensä 1,66 miljoonalla eurolla. Tavoitteena on pitää velkamäärä alle 3000 eurossa asukasta kohden.

Veronkorotus olisi tuonut kunnalle Kuoksan mukaan noin 580 000 euron lisätulot ensi vuodelle.

– Kukaan meistä ei rakasta veroja, mutta veronkorotus ei kohdistu köyhimpiin eikä se ole kohtuuton rasitus , hyvätuloisille. Kolmen vuoden jälkeen veronkorotuksesta tulevat tulot olisivat kaksi miljoonaa euroa. Nyt investoinnit toteutetaan velan kasvulla, Kuoksa totesi.

– Pystymme säilyttämään palvelutason myös tällä verotasolla. Korotuksia ei ole siksi järkevää tehdä. Tulevien vuosien investointeihin ei ole järkevää varautua korottamalla kuntalaisilta veroja etukäteen ja keräämään niitä rahastoon. Maakunnan alhaisinta veroprosenttia olisi hyvä käyttää hyväksi myös markkinoinnissa, kokoomuksen Seppo Hujanen sanoi.

– Palvelut tulevat toteutettua nykyisilläkin veroprosenteilla. Meillä on Itä-Suomen alhaisin veroprosentti ja sitä olisi tosiaan hyvä käyttää markkinoinnissa. 3000 euron kuukausipalkalla Mäntyharjussa saa Mikkeliin ja Heinolaan verrattuna 229 euroa enemmän käyttöönsä, keskustan Leena Pekkanen muistutti.

– Mitä me olemme saaneet alhaisimmalla veroprosentilla? Työpaikkojen määrä on vähentynyt. Ei tänne ole tullut yrityksiä sen takia. Jos alhainen veroprosentti olisi houkutin, niin ihmiset ja yritykset tulisivat tänne. Mutta näin ei ole käynyt, Kuoksa vastasi.

Värikkään ja rönsyilleen keskustelun jälkeen veronkorotusesitystä päätyivät kannattamaan Hartosen ja Kuoksan lisäksi Birgit Hämäläinen (sd.), Mikko Lyytikäinen (sd.) Tapio Hämäläinen (ps.), Tanja Hartonen-Pulkka (ps.) ja Tero Ollikainen (sd).

Kiinteistöverot valtuusto päätti pitää niin ikään ennallaan.

Verokeskustelun jälkeen valtuusto perkasi ensi vuoden talousarviota ja tulevien vuosien investointisuunnitelmia. Lukuja esitellyt kunnanhallituksen puheenjohtaja Leena Pekkanen (kesk.) piti Mäntyharjun kuntatalouden isoja linjoja hyvinä.

– Elinvoimaisen kunnan kriteerinä on pidetty sitä, että omat tulot ovat valtionosuuksia suurempia. Tästä näkökulmasta Mäntyharju on elinvoimainen.

Harmaita pilviäkin on tuleville vuosille näkyvissä.

– Ennusteet kertovat, että lisäverokertymää on tulossa ensi vuodelle miljoona euroa. Valtionosuudet laskevat kuitenkin samalla noin 400 000 euroa, Pekkanen muistutti.

Keskustan Eveliina Mäenpää muistutti puheenvuorossaan kuntakonsernin velasta. Merkittävin osa, eli noin 80 prosenttia konsernin menoista selittyy Essoten palvelumenoilla.

– Kuluvana vuonna ollaan menossa yli budetin. Viime vuonna Essotelle tehtyä varausta on tarpeen mukaan varauduttava purkamaan, jos Essoten kulut eivät pysy kurissa. Konsernilainojen osalta riski lainakannan noususta on olemassa ja sitä on seurattava tarkkaan. Pekkanen sanoi.

Perussuomalaisten Tanja Hartonen-Pulkka kiitteli erityisesti talousarvion sisältämiä investointeja tuleville vuosille. Pientä kritiikkiäkin tuli.

– Yritystä ja tahtotilaa löytyy, mutta tulokset, eli työpaikat ja asukasmäärän nousu ovat nyt kysymysmerkkejä, Hartonen-Pulkka sanoi.

Antti Mustonen (sit.) kiinnitti huomiota talousarviossa kunnan maa-alueiden hankintaan käytettävään rahasummaan. Ensi vuodelle siihen on budjetoitu 100 000 euroa ja kahdelle seuraavalle vuodelle yhteensä 300 000 euroa.

– Se on vaatimaton määräraha. Sitten kun maata on tarve hankkia, se tulee kunnalle paljon kalliimmaksi kuin etukäteen, Mustonen muistutti.

Valtuusto hyväksyi myös kahden varavaltuutetun eronpyynnöt. Kokoomuksen Mauri Taipale ja sosialidemokraattien Jalal Alsaifi jättävät varavaltuutetun tehtävänsä.

Heidän tilalleen viidensiksi varavaltuutetuiksi nousevat kokoomuksen Ari Siitarinen ja sosialidemokraattien Markku Tiilikainen.

Korjattu 13.11. kello 14.23: Korjattu Leena Pekkasen kommentti: 3000 euron kuukausipalkalla Mäntyharjussa saa Mikkeliin ja Heinolaan verrattuna 229 euroa enemmän käyttöönsä vuodessa, eikä kuukaudessa kuten jutussa alunperin virheellisesti kirjoitettiin. Virhe oli toimituksen, ei Pekkasen.

Korjattu: Paloaseman leasing-maksu ei lähde ensi vuoden budjetista, vaan sitä maksetaan usean vuoden ajan.

