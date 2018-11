Mäntyharjun Helluntaiseurakunta saa seuraavaksi skeittaavan pastorin – 90-vuotias seurakunta on jäsenilleen kuin iso perhe

Pian 90 vuotta täyttävä Mäntyharjun Helluntaiseurakunta saa uudeksi pastorikseen Jyrki Liukkosen Kuopiosta.

Liukkonen, 42, on työskennellyt 15 vuotta Kuopion helluntaiseurakunnassa nuorisopastorina sekä viimeksi koulunkäynnin ohjaajana ja opettajien sijaisena.

Teologista koulutusta hän on hankkinut muun muassa helluntailiikkeen ICI Universityssä ja seurakuntatyön linjalla.

– Heti kun saamme talon myytyä täältä, siirrymme Mäntyharjulle perheen kanssa. Elämme jännittäviä aikoja, toivottavasti kaikki loksahtaa paikoilleen, sanoo Liukkonen.

Mukana muuttavat opettaja-vaimo sekä viisi lasta. Liukkosilla on seitsemän lasta, joista vanhimmat aikuisia.

Liukkonen kertoo suuren lapsiperheen arjesta videoblogissaan Perheenisä pulassa. Lisäksi hän harrastaa ahkerasti musiikkia, jota julkaisee Youtubessa.

Jyrki Liukkonen kertoo odottavansa hyviä ja leppoisia työvuosia Mäntyharjulla. Hän pitää ihmisläheisestä työstä.

– Ihmisiin tutustuminen on yksi pastorin olennaisista tehtävistä. Seurakunnassa palvelen täysillä, mutta varmaan tulee tutustuttua muihinkin harrastusten vuoksi.

Soittamisen ja laulamisen lisäksi Liukkonen skeittaa.

– Kuulin, että teillä on siellä avattu skeittiparkki, hän iloitsee.

Edellinen pastori Pekka Saarinen on jäänyt eläkkeelle. Liukkonen tuli kutsutuksi Mäntyharjulle verkostojensa avulla, mikä on tavallinen tapa helluntailiikkeen piirissä.

– Aktiiviseurakuntalaisena sitä tuntee paljon ihmisiä. Kävin kierroksen seurakunnissa ja Mäntyharjulla löydettiin heti yhteinen sävel.

Yksi Liukkosen valinnasta iloitsevista seurakuntalaisista on mäntyharjulainen Marja-Leena Hannukka.

– Vaikka pyhäkoulutyö saatiin taas alkamaan ja meillä on nuorisotyötä, niin jäsentemme keski-ikä alkaa olla kai 60-vuotta. Nuorisopastori olisi oikea ihminen tähän hetkeen, sanoo Hannukka.

Hannukka on syntynyt Mäntyharjulla ja palannut tänne viimeisiksi työvuosikseen. Helluntaiherätyksessä hän on ollut mukana viitisenkymmentä vuotta.

– Me olemme siellä perhe, jossa Jeesus on perheenpää. Tämän ansiosta yksinäisyys ei ole ongelmani, sanoo yksin elävä Hannukka.

Eläkevuosinaan hänellä on ollut enemmän aikaa tehtäville seurakunnassa.

Hän valmistelee usein puheenvuoron Sanan ja rukouksen iltaan ja auttaa ystäväaterioilla, minkä lisäksi hänellä on vastuuta lähetyspiirissä.

Marja-Leena Hannukka on ollut apuna lasten leirillä ja vetää nyt myös pyhäkoulua.

– Toimimme yhdessä tiiminä, kukin kykyjemme mukaan. Olin juuri Israelissa opintomatkalla ja siellä puhuttiin, että Jeesuksen antama ies on sopiva. Se on kevyt kantaa, joten siitä saa myös iloa.

Hannukka kertoo vanhempiensa tulleen uskoon sodan jälkeen 1950-luvulla. Uskoon ei kotona painostettu, mutta Hannukka löysi sen 8-vuotiaana. Hän muistaa hetken elävästi.

– Annoin elämäni Jeesukselle Mynttilän rukoushuoneella, missä oli puhumassa Aarno Salmenkivi. Minut kastettiin myöhemmin teini-ikäisenä.

Helluntaiherätyksen tunnuspiirteenä on evankelisluterilaisesta perinteestä poikkeava vapaaehtoinen kaste. Kyseessä on henkilökohtainen, vapaa valinta, joka tuo mukanaan myös vastuuta sanan opettamisessa.

Mäntyharjun Helluntaiseurakunta viettää 90-vuotisjuhlaa rukoushuoneella sunnuntaina 18.11. kello 14.

Seurakuntayhdistyksessä on jäseniä noin 160.

Kuusijäseninen hallitus hoitaa muun muassa kiinteistö- ja talousasioita, puheenjohtajana Tapio Valkama.

Nelijäseninen vanhimmisto on yhteisesti valittuja luottamushenkilöitä, ”paimenia”.

Seurakunta järjestää kaikille avoimia, ilmaisia ystäväaterioita kuukausittain.

Ehtoollisjumalanpalvelus kuukausittain, Sanan ja rukouksen illat sekä jumalanpalvelukset viikottain.

Lapsi- ja nuorisotyöllä on käytössään leirikeskus Hietasessa, yhteisomistuksessa Mikkelin helluntaiseurakunnan kanssa.

Lähetystyötä mm. Costa Ricassa ja Tansaniassa.

Rukoushuone Pyhävedentielle valmistui 1965.