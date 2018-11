Tekojään kaukaloon kiipeää mäntyharjulaislähtöinen kiekkoporukka – ilmestyykö Kake Randelinkin paikalle?

Kunhan sääennuste ei lupaile viikon päähän kaksinumeroisia lämpötilalukemia, näyttäisi Mäntyharjun uuden tekojään avajaisottelusta tulevan ainakin oloiltaan hyvä tapahtuma.

– Jos lämpötila ei nouse kymmentä plusastetta korkeammaksi ja ei sada, pysyy jää hyvässä kunnossa, lupailee kenttämestari Juhani Lyytikäinen.

Tekojään kaukalossa on luisteltu nyt viikon päivät.

Lauantaina 24. marraskuuta urheilualueen kaukalolla on luvassa nähtävää useammaksi tunniksi. Juniori-Jukurit esittelee toimintaansa ja juniorit pelaavat kello 13.30 alkaen. Kello 15 kaukalossa kohtaavat mäntyharjulaisen harrastekiekkojoukkue Crusadersin pohjalle koottu kotijoukkue ja Helsingistä saapuva vierailijaryhmä, Raittius- ja urheiluseura Zoom.

Vierasjoukkueen kokoonpano tuntui olleen tällä viikolla vielä käymistilassa, mutta lähes takuuna tarjolle on luvattu jopa maajoukkuetasolla meritoitunutta palloiluväkeä.

– Kovimmassa kunnossa pelaajista taitaa olla ensi kesäksi maratonvirettä rakentava Sami Heinikainen, paljastaa Crusadersia koonnut mäntyharjulaislähtöinen kiekkomies Jukka Viitalahti, 47.

Näyttäisi Jukuritkin kunnioittavan Mäntyharjun Virkistyksen kiekkotoiminnan elvyttämistä. Mikkeliläisseuran lauantainen liigaottelu Sportia vastaan on siirretty päivän tärkeimmän eteläsavolaisen kiekkopelin alta alkamaan vasta kello 18.30.

Mäntyharjun otteluun myydään vapaaehtoisia viiden euron kannatuspääsylippuja MäVin junioritoiminnan käynnistämisen tueksi. Lippu toimii samalla arpana.

Mäntyharjulaisiakin julkkisnimiä on kaukaloon houkuteltu. Tänä viikonloppuna Kuopiossa ja Joensuussa keikkaileva Kake Randelin näyttäisi olevan viikon kuluttua keikalla vain lauantaina Laukaan Tupaswillassa. Eikös tällaiset tapahtumat ole nykyään tapana aloittaa kansallislaululla?

– Niin, olisihan meillä tuossa yleisurheilukentän kupeessa lipputankokin, virnistää Lyytikäinen salaperäisenä.

– Minulle sopisi hyvin, että Kake pukisi peliin maalivahdin välineet ja ilmestyisi maalillemme, Viitalahti toteaa.

Lyytikäinen muistelee parhaimmillaan kolmosdivarissa kiekkoilleen MäVin yleisöennätyksen olleen lumivallien päälle ahtautuneiden katsojien ansiosta noin 500 hengen luokkaa. Kaukalon äärelle on luvassa katsomot Mikkelistä.

Kun Mäntyharjun ainoalla liigakiekkoilijalla Antti Jaatisella lienee lauantaina työkiireitä Jukureissa, joudutaan kotijoukkueessa turvautumaan ikämiehiin.

– Kovimmat konkarit taitavat olla Jarkko Leppä ja Markku Konga, jotka pelasivat MäVin ensimmäisessä miesten joukkueessa jo silloin, kun olin vielä F-juniori, Viitalahti sanoo.

– Onhan meillä toki nuorempiakin pelaajia, mutta mekin menemme jo ikämiehistä, Viitalahti naurahtaa.

Ainakaan välineistä kotijoukkueen menestys ei jää kiinni. Nykyisin espoolainen Viitalahti on CCM Hockeyn myyntiedustaja. Haastattelukin keskeytyy, kun CCM:n tuotteilla jääkiekkoliigaa pelaavan TPS:n huoltaja Aki Berg soittaa Viitalahdelle.

Tekojään ansiosta Mäntyharjun luistelukausi tulee pidentymään merkittävästi molemmista päistä kautta.

– Eiköhän tästä yhteensä tule ainakin kahden kuukauden pidennys kauteen, Lyytikäinen pohtii.

Satunnaisille lämäilijöille palveluksena on teräksisen päätyverkon jatkeeksi rakennettu lisäverkko, jonka ansiosta kiekkoja tarvitsee käydä hakemassa kaukalon ulkopuolelta huomattavasti aiempaa harvemmin.

– Metallinen verkko on 1,8 metriä korkea, mutta jatkeella verkkoa on yhteensä nelisen metriä, Lyytikäinen kertoo.

Kun kaukalo on siirtynyt lähemmäs urheilualueen huoltorakennusta, jää kaukalon ja Urheilutien väliin huomattavasti aiempaa enemmän paikoitustilaa.

– Eivätpä kiekotkaan enää lennä Heinikaisten talon pihaan, Viitalahti letkauttaa.

– Joku on ihmetellyt, ettei kaukalossa ole hallien tapaan päätypleksejä. Ne laajenisivat ja halkeilisivat pakkasella, joten tekojäällä on käytettävä päätyverkkoa, kertoo kaukaloa tiistaina jäädyttämässä ollut Mikko Lyytikäinen.