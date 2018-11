Näin Mäntyharjun johtopaikkojen täyttö etenee: Teknistä johtajaa etsitään kuumeisesti, sivistysjohtajan paikan täyttäminen on vielä kysymysmerkki

Mäntyharju metsästää itselleen parasta aikaa uutta teknistä johtajaa irtisanoutuneen Tapio Montosen tilalle. Kunnanjohtaja Jukka Ollikainen kertoo, että kuntaan etsitään nyt väliaikaista johtajaa, jolle kuntapuolen kiemurat ovat ennestään tuttuja. Montonen siirtyy hoitamaan teknisen johtajan virkaa Leppävirralle.

– Etsintä on käynnissä, että paikalle löytyisi konkari, joka tietää miten kunta toimii. Organisaatio on tällä hetkellä vedetty niin ohkaiseksi, että useamman työn jakaminen on erittäin vaikeaa. Katsotaan saammeko ulkopuolelta apua, Ollikainen toteaa.

Montosen varahenkilö on rakennustarkastaja Pasi Hinkkuri. Ollikaisen mukaan kunnan toiminnan kannalta olisi kuitenkin tärkeää, että paikalle saataisiin joku, joka voisi keskittyä teknisen johtajan työhön täyspäiväisesti.

– Tiedän itsekin edellisestä työpaikasta kuinka vaikeaa useamman tehtävän hoitaminen samanaikaisesti on. Silloin päivät venyvät ylipitkiksi, eikä se ole hyvä asia. Mutta jos asiat eivät muuten ratkea, niin toki nakki napsahtaa varahenkilöille.

Uuden virkaatekevän teknisen johtajan valinta venyy joka tapauksessa pitkälle kevääseen. Hakuprosessin ja erilaisten käytännön järjestelyjen, kuten uuden johtajan mahdollisen vanhan työn irtisanomisajan takia uusi johtaja pääsee aloittamaan vasta kevättalvella.

Joensuuhun vuodenvaihteessa töihin siirtyvän sivistysjohtaja ja kirjastotoimenjohtaja Suvi Pirnes-Tolosen tilanne on hieman erilainen. Hän ei ainakaan toistaiseksi ole irtisanoutunut työstään, vaan jää vuodenvaihteessa virkavapaalle. Pirnes-Tolonen perusteli ratkaisua keskiviikkona Pitäjänuutisille sillä, että hän haluaa varmistaa Joensuun kirjastopalvelujohtajan työn odotetunlaiseksi ennen isompia ratkaisuja.

Ollikainen kertoo, että Pirnes-Tolosen kanssa on sovittu neljän kuukauden virkavapaasta. Käytännössä mahdollinen irtisanoutuminen pitää tehdä helmikuun loppuun mennessä, sillä johtavilla viranhaltijoilla on kahden kuukauden irtisanomisaika.

– Toivottavasti tällä viikolla ratkeaa, kenelle kapula siirretään tammikuun alussa, kun Suvin virkavapaus alkaa, Ollikainen toteaa.

Suvi Pirnes-Tolosen sijainen on lukion rehtori Jyrki Taumala.

Kahden johtavan virkahenkilön siirtyminen muualle tarkoittaa samalla sitä, että Mäntyharjun johtoryhmästä vaihtuu puolet. Montosen ja Pirnes-Tolosen lisäksi johtoryhmässä ovat kunnanjohtaja Ollikainen ja hallintojohtaja Tuomo Penttinen. Ollikainen myöntää, että vaihdokset vaikuttavat myös johtoryhmän toimintaan ja kunnan kehittämistyöhön.

– Kyllähän se on selvää, että jos kaksi johtotiimin jäsentä vaihtuu väliaikaisesti tai pysyvästi, niin se pistää meidän kehittämistoiminnan pysäytystilaan. Nyt tehdään ne asiat, jotka ovat menossa ja välttämättömiä.

– Omalta osaltaan tämä kertoo myös siitä, että kun niukkuutta jaetaan läpi koko organisaation, niin se koskee myös johtoa. Teen työtä sen eteen, että asiat järjestyvät mahdollisimman pian, Ollikainen lisää.

