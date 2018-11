Allasosasto jäi pois Kisalan suunnitelmasta – kiipeilyseinä säilyi

Mäntyharjun urheiluhalli Kisalan peruskorjaus ja laajennus etenevät siten, että urakan kilpailuttamiseen ryhdytään viimeistään huhtikuussa 2019.

Viranhaltijoista ja luottamushenkilöistä koottu ohjausryhmä esittää, että suunnittelua jatketaan käyttäjille jo esiteltyjen suunnitelmien pohjalta, mutta allasosaston rakentaminen on todettu liian kalliiksi. Allasosaston kustannusarvio esimerkiksi 8 metriä leveälle ja 16.67 metrin pituiselle altaalle on noin 2,1 miljoonaa euroa.

Suunnitelman mukaan ensin rakennetaan uusi halli ja tämän jälkeen peruskorjataan vanha. Harrastus- ja kilpailutoimintaan ei tule katkosta eikä väliaikaisia vuokratiloja tarvita.

Laajennusosan uuteen palloiluhalliin on tulossa täysimittaisina salibandy- ja lentopallokenttä ja kenttä tulee olemaan muidenkin palloilulajien käytössä. Hallin vapaa alue 24 metriä kertaa 44 metriä ja vapaa korkeus 9 metriä. Halleja yhdistää yhteinen aulatila.

Halli mitoitetaan tuhannen hengen yleisötilaisuuksia varten ja halliin tulee toiseen kerrokseen noin 250 hengen katsomo. Suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan myös esteettömyys. Suunniteltu kokonaisuus toimii monitoimiareenana ja soveltuu useisiin käyttötarkoituksiin.

Vanhaan halliin sijoitetaan pääasiassa telinevoimistelu- ja kamppailulajit, minkä lisäksi sinne voidaan tehdä kiipeilyseinä.

Vanhaan halliin esitetään kevyempää peruskorjaamista, jossa pintoja uusitaan tarvittaessa, rakenteita tiivistetään, päivitetään ilmanvaihtokone, uusitaan lämmönvaihdin sekä lisätään vesikatolle uusi pintakermi.

Lopullinen rakentamispäätös on edessä ensi kesänä ja rakentamaan päästäisiin syyskuussa 2019.

Laajennuksen rakentaminen maksaa noin 5,82 miljoonaa ja nykyisen hallin peruskorjaus noin 572 000 euroa. Suurimmat nettokustannukset, 3,8 miljoonaa euroa, lankeavat rakentamisvuodelle 2020.

Ensi vuodelle on varattu suunnittelumäärärahaa alustavasti 250 000 euroa.

Kokonaisuudessaan hankkeelle on mahdollisuus saada liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta 750.000 euroa.

Tekninen johtaja Tapio Montonen esittää ensi viikolla kokoontuvalle tekniselle lautakunnalle pääpiirustusten, rakennustapaselostuksen, hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksymistä.