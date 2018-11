Ano Väisäsen aatteen palo ei himmene – Mäntyharjun tunnettu kuntalaiskommentaattori työskenteli Neuvostoliitossa ja haikailee edelleen menneitä vuosikymmeniä

Kesäkuu vuonna 2018

Tihkusateiselle Taidekeskus Salmelan pihanurmelle on kerääntynyt poikkeuksellisen paljon mediaväkeä. Paikalla on hetken kuluttua alkamassa kohutun Lotta-veistoksen paljastustilaisuus.

Kutsuvieraiden ja kamerat kourassa veistoksen ympärillä hääräävien kuvaajien laumasta erottuu baskeripäinen hahmo. Ano Väisänen seisoo yksin patsaan läheisyydessä pitäen yhden miehen mielenosoitusta. Päällään Väisäsellä on valkoinen t-paita, jossa lukee lyhyesti ja ytimekkäästi Hennala. Se viittaa Suomen sisällissodan aikana Lahden Hennalassa sijainneeseen vankileiriin, jossa kuoli yli tuhat punaista.

Väisäsen mielestä Lotta-veistoksen sijoittaminen näytille Taidekeskus Salmelaan oli suuren luokan virhe. Väisäsen tarkempi perustelu sille, miksi hän vastustaa Lotta-veistoksen sijoittamista Mäntyharjuun, saattaa kuitenkin yllättää.

– Pariisin rauhansopimuksen takia, Väisänen vastaa.

Vastaus on monella tapaa mielenkiintoinen. Miten toisen maailmansodan jälkeen solmittu Pariisin rauhansopimus liittyy suomalaisen taiteilijan tekemään taideteokseen, joka sijoitetaan eteläsavolaisen taidekeskuksen näyttelyyn? Varsinkin kun Suomi irtaantui rauhansopimuksesta jo vuonna 1990?

– Se on niin kova paperi, ettei siitä pääse irti. Patsaan paljastamistilaisuus oli vastoin rauhansopimuksen henkeä. Jokainen lotta oli sotakoneiston osa, joka kävi fasistien rinnalla neuvostovaltiota vastaan. Tilaisuudessa eli fasistisen Saksan sotaliittohenki. Pariisin rauhansopimus on edelleen voimassa, Väisänen perustelee.

Heinäkuu vuonna 1944

Ano Heikki Kalevi Väisänen syntyy jatkosodan loppuvaiheiden aikana Muoniossa 13-lapsiseen perheeseen. Vasta päättyneen sodan jäljet olivat tuon ajan Lapissa käsinkosketeltavat. Ensimmäinen ulkomaanmatka Väisäselle tuli jo yhden vuoden iässä, kun perhe lähti Lapin sotaa pakoon Ruotsin puolelle. Väisänen kertoo, että vuoden kestäneen evakkomatkan aikana saksalaiset olivat polttaneet kotitalon ja tappaneet perheen porot.

– Tulimme keskelle raunioita. Talot oli poltettu ja kaikki piti rakentaa uudelleen. Etelän miehet tulivat ja rakensivat nopeasti rintamamiestaloja sinne tänne ja sellaiseen mekin pääsimme lopulta asumaan. Valtio antoi ison 300:n hehtaarin tilan, josta suuri osa oli suota.

Sodanjälkeinen aika Suomi-neidon kainalossa on köyhää, mutta jälleenrakennuksen takia tulevaisuuteen katsovaa. Perheet olivat isoja ja erilaiset taudit, kuten tuberkuloosi koituivat usein pienten lasten kohtaloksi. Näin kävi myös Väisäsen kahdelle siskolle.

– Elämä oli kovaa, mutta toisaalta antoisaa. Silloin kaikki ravinto haettiin luonnosta kalastamalla ja metsästämällä. Poikasena laskettiin persmäkeä niin kuin muuallakin, mutta erona oli se, että me mentiin tunturiin. Ollostunturi oli ihan vieressä.

Väisäsen mieleen lapsuudesta ovat iskostuneet myös muistot pienempienkin sairauksien lääkitsemisestä kovilla aineilla.

– Silloin syötiin paljon huumeita, kuten pervitiiniä, hota-pulveria ja ooppiumia. Niitä otettiin pienimpiinkin vaivoihin, koska ne olivat halpoja. Lapsille annettiin kovia huumeita peräpuikkojen mukana.

Huumehistoriaa tutkineen Mikko Ylikankaan mukaan Suomessa käytettiin aina 1950-luvulle saakka huimia määriä kovia huumeita. Esimerkiksi heroiiniä käytettiin Ylikankaan mukaan tuona aikana enemmän kuin missään muualla asukaslukuun suhteutettuna.

– Naisväki piti ompeluseuroja ja kokoontui porukalla kinkereihin. Joku siellä sanoi, että minua särkee päätä. Toinen sanoi, että niin minuakin. Sitten otettiin perivitiinikierros ja juttu luisti. Sellaista se oli, Väisänen naurahtaa.

Elokuu vuonna 1968

Neuvostoliitto miehittää Alexander Dubčekin johtaman Tšekkoslovakian. Suomen kommunistinen kenttä jakaantuu miehityksen myötä kahtia. Enemmistöläiset tuomitsevat Neuvostoliiton toimet, mutta taistolainen vähemmistö hyväksyy sen. Ano Väisäselle valinta oli selvä.

– Ne (miehityksen tuominneet) humanistit olivat niin kauhean huolestuneita Prahan keväästä. Kyllä se oli oikein, että Neuvostoliitto pysäytti sen kehityksen mitä siellä oli menossa. Muuten siellä olisi tullut sisällissota, Väisänen linjaa.

Väisänen oli tuohon aikaan nuori, reilu parikymppinen kommunisti. Pohja aatteelliselle palolle oli luotu Muonion seudulla, jossa korpikommunismi oli maalaisliittolaisuuden lisäksi alueen johtavia poliittisia aatesuuntia. Käännekohta tapahtui kuitenkin 1960-luvulla hänen käydessään töissä punaisessa Kemissä.

– Sieltä työväenliikkeen perinne tarttui vaatteisiin ja mieleen, eikä se ole sieltä sen jälkeen pois lähtenyt. Kemin väessä säväytti se täsmällisyys ja avoimuus, jolla he hoitivat asioita. Se oli päättäväistä touhua, eikä mitään sekoilua. Toveri tunnettiin silloin toverina, Väisänen muistelee.

Tuohon aikaan työväenliikkeen ihanteisiin kuului itsensä sivistäminen ja aktiivinen urheilutoiminta. Väisänen kertoo olleensa tuolloin itsekin huippukunnossa ja urheilleen aktiivisesti.

Väisänen liittyi lopulta Suomen Kommunistisen Puolueen jäseneksi. Kirvesmieheksi kouluttautunut nuori mies päätyi Ruotsin ja Suomen kautta töihin ihailemaansa Neuvostoliittoon.

– Siellä tehtiin pitkää, yli 10-tuntista päivää ja töissä oltiin monesti lauantaisinkin. Ne olivat parhaita työvuosiani, koska siellä hankki hyvin.

Väisäseen teki tuona aikana säväyksen erityisesti maan vahva ja vireä kulttuurielämä.

– Teimme paljon kulttuurimatkoja ympäri maata. Jokaisessa pienessä kylässäkin oli oma kulttuuritalo ja taiteen harrastaminen oli vireää.

Väisäsellä ei ole itsessään pahaa sanottavaa Neuvostoliitosta tai siellä käytössä olleesta totalitaarisesta järjestelmästä. Historian väkivaltateot hän tuomitsee, mutta hän näkee maan edelleenkin lähes yksinomaan positiivisessa valossa.

– Neuvostoliitto oli viehättävä, suuri ja mahtava valtio.

Yhden negatiivisen asian hän Neuvostoliitosta löytää, kun sitä häneltä erikseen kysyy.

– Viinankäyttö, sitä oli liikaa. Se oli tolkutonta ja lopetin itsekin juomisen siellä.

Maaliskuu vuonna 1985

Neuvostoliiton johtoon nousee uudistusmielinen Mihail Gorbatšov. Heti valtaan päästyään Gorbatšov aloittaa uudistusprojektin, johin kuuluvat iskusanat glasnost (avoimuus) ja perestroika (uudistukset). Hänen tarkoituksenaan oli korjata reaalisosialismia inhimillisempään suuntaan. Väisäsen mielestä Gorbatšov oli ”höpöhöpö-mies”.

– Minulla on sellainen käsitys, että Gorbatšov oli jonkin muun palkkalistoilla kuin Neuvostoliiton. Yhdysvallat ja CIA ovat varteenotettavia vaihtoehtoja.

Viisi vuotta Gorbatšovin valtaannoususta alkoi Neuvostoliiton hajoaminen. Sitä Väisänen muistelee edelleen haikein mielin.

– Ihmisillä oli Neuvostoliitossa turvattu tulevaisuus. Jokaisella oli työtä tehtävänä ja oli mahdollista opiskella. Enemmän Venäjällä on köyhyyttä nyt kuin neuvostoaikana. Nykyisinhän ihmiset asuvat Venäjällä kadulla. Maa on nykyisin surkeassa tilassa ja nykyihmisetkin kaipaavat Venäjällä neuvostoaikaa takaisin.

Köyhyyttä Neuvostoliitossa ei Väisäsen mukaan ollut.

– Sosialistisen vallan aikana sitä ei ollut, mutta nyt sitä on. Neuvostoliiton aikana kaikille oli leipää, työtä ja asunto. Mitä muuta ihminen tarvitsee.

Lokakuu vuonna 2018

Ano Väisänen istuu Mäntyharjun Hirventiellä kerrostaloasuntonsa pöydän ääressä. Väisänen on lähes jokaisen mäntyharjulaisen tuntema hahmo. Hän on ottanut kantaa paikallispolitiikan kysymyksiin jo useamman vuosikymmenen ajan. 74-vuotias Väisänen on ollut ehdolla Mäntyharjun kunnallisvaaleissa ja eduskuntavaaleissa edesmenneen SKDL:n tai SKP:n listoilta aina 1980-luvulta lähtien, pääsemättä koskaan läpi. Viime vuoden kunnallisvaaleissa hän sai yhteensä 20 ääntä. Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa ääniä kertyi 34.

Väisänen vaikuttaa tällä hetkellä SKP:n lisäksi myös Rauhanpuolustajissa. Hän kiertää maata mielenosoituksissa ja muissa aktivistitapaamisisssa. Kapitalismin lisäksi suurimpana uhkana ihmiskunnalle Väisänen pitää sotia ja ilmastonmuutosta.

– Tavaran rahtaaminen ympäri maailmaa on lopetettava. Tavaratuotanto pitää hoitaa lähialueilla. Ympäristökysymystä ei voi ratkaista ilman, että jätämme öljyn ja kivihiilin maaperään.

– Autojen saasteet on pikkujuttuja tavarankuljetukseen ja sotiin verrattuna. Ne pitää lopettaa.



Paikallispolitiikkaan Väisänen vaatii entistä enemmän avoimuutta. Hänen mielestään pieni valtaeliitti tekee kansalta kysymättä salaisia päätöksiä. Sama pätee hänen mukaansa demokratiaan yleensäkin.

– Demokratian pitäisi olla rehellistä ja avointa. Jos rehellisyys ja avoimuus puuttuvat, silloin se ei toimi. Tällä hetkellä kuntalaisia ei paljon kuunnella.

Mutta hetkinen. Eikös hänen kuvaamansa politiikanteon tapa ole tismalleen sama, mikä oli käytössä esimerkiksi Neuvostoliitossa tai tällä hetkellä Kiinassa? Siis pieni ja vieläpä yhden puolueen eliitti tekee päätöksiä kansalta kysymättä? Väisänen hiljentyy ja miettii pitkään vastaustaan.

– Isojen valtioiden toiminnassa tärkeintä on se, minkälaista tulosta toiminnasta tulee ulospäin. En osaa sanoa tarkemmin sitä kuinka demokraattisesti esimerkiksi kiinalaiset elävät.

Väisäsen mielestä kuntapolitiikan vertailu isoihin valtioihin ei ole oleellista, sillä tärkeintä on julkisten palvelujen tulevaisuus.

– Hirvittävää, että kaikki on myynnissä ja palvelut yksityistetään, Väisänen sanoo ja viittaa Palvelukeskus Ruskahovin myyntiaikeisiin.

Mutta entäpä sitten se mieltä kaihertava kysymys: mitä mieltä Väisänen on Suomen kohtalosta toisessa maailmansodassa? Oliko hyvä, että Suomi säilyi itsenäisenä, toisin kuin vaikkapa Baltian maat?

– Ei kai Neuvostoliitolla ollutkaan tarkoitus miehittää tätä maata, ainakaan jatkosodassa. Suomi oli hyvä pitää itsenäisenä maana, sillä naapurisuhteet olivat hyvät. Jälkeenpäin voi ajatella, että asiat menivät hyvin näin.