Satumetsä syttyy pimeyden keskelle – Mäntyharjulla vietetään Valojen illat-tapahtumaa viikonloppuna

Vuoden pimeimmät kuukaudet ovat herkullista aikaa valotaiteilijalle. Mäntyharjulla marraskuun synkkyyden katkaisee illuusio kesäisestä metsästä perhosineen.

Aseman valoharhat-teoksen luo Antti Arosanervo Mäntyharjun rautatieasemalle viikonlopun ajaksi. Aseman ympäristön lisäksi hän valaisee läheistä puistoa. Hän kehottaa kurkistamaan myös aseman ikkunoista sisään.

Illuusion luomiseen tarvitaan led-valoja, jokunen valonheitin ja niin sanottuja ”dekoja”, dekoratiivisia elementtejä.

Toiminimellä Spirit of the Forest työskentelevällä Arosanervolla on sähköalan koulutus, mutta ei taiteellista koulutusta.

– Minulla on sillä lailla visuaalinen mieli, että näen asiat väreinä ja kuvina. Tykkään huijata ihmissilmää optisilla harhoilla.

Historiallisten rakennusten ympäröimä miljöö vaikuttaa Alasanervon värivalintoihin sekä valojen kiinnityksiin.

– Vanhoista rakennuksista kaiken pitää olla siististi irrotettavissa, betonilähiössä voi melkein rapata seinään ankkurin kiinni. Väreillä voi tuoda tiettyä fiilistä, betonille on omanlaisensa tyyli, kertoo Arosanervo.

Keski-Suomessa syntynyt Arosanervo on asunut Mäntyharjun Mynttilässä noin seitsemän vuotta.

– Sieltä löytyi sopivan edullinen asunto. Totesin, että olen jo tarpeeksi muuttanut ja jäin sinne.

Mynttilään häntä houkutteli myös kodin viereinen metsä. Maaseudulla kasvaneelle vaihtoehto oli luonteva.

– Viihdyn metsässä ja ammennan inspiraatiota sieltä. Lavasteeni ovat aina olleet metsähenkisiä.

Antti Arosanervo on tehnyt valaistuksia lavastajien apuna yli kymmenen vuoden ajan ja itse valoteoksia viitisen vuotta.

Hänen valaistuksiaan on nähty niin underground-tapahtumissa kuin Lahden Valoviikoillakin, missä hän valaisi kokonaisen puiston.

Päivisin hän tekee sähkötöitä ja vastaa tällä hetkellä Kotkan Citymarketin valaistuksesta markettia saneerattaessa.

Laajaa mainetta ja tunnettuutta niin sanotun suuren yleisön parissa eivät valotaiteilijat saavuta.

– Me valomiehet olemme harvemmin itse valokeilassa. Emme ole sillä tavoin artisteja, toteaa Arosanervo.

Rautatieaseman lisäksi Valojen illat-tapahtumaa vietetään Rantaravintola Kurkiniemessä sekä Nilkko Taproomissa Askeleella.