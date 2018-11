Yrjö Suhonen teki sen taas: Jo toinen puhallustikan maailmanmestaruus Mäntyharjuun

Mäntyharjuun saatiin viime viikonloppuna maailmanmestaruus toista vuotta peräkkäin, kun Yrjö Suhonen voitti MM-kultaa puhallustikassa.

Invalidiliiton järjestämä kisa käytiin tänä vuonna Kuopiossa, kauppakeskus Matkuksessa. Kisaisäntänä ja tapahtuman suojelijana toimii tuttuun tapaan hiihtäjälegenda Juha Mieto.

– Kisa oli tiukka mutta koko ajan hallinnassa, Suhonen kommentoi kisan jälkeen.

Kilpailun on järjestänyt Invalidiliitto vuodesta 2013 alkaen. Puhallustikassa käytetään viittä tikkaa kierrosta kohden kuten tavallisessa tikanheitossakin, mutta kilpailuvälineet ovat tavallisia tikkoja kevyempiä. Puhallusputki on pituudeltaan 85 senttiä ja etäisyys tikkatauluun on kuusi metriä.

Katso videolta Suhosen tyylinäyte viime vuodelta.