Pertunmaalainen Jukka Lahti on suunnitellut kilpahiihtosauvoja 20 vuotta – Harva tietää, mitä JL Sportin tiloissa syntyy

Puutarhurina työskentelevän Jukka Lahden olo on levoton. Eletään vuotta 1985, ja kukkien kasvatuksen välissä on liikaa tyhjiä hetkiä.

Toimelias mies päättää kysäistä Eimo-Muovilta sivuhommia ja päätyy tekemään yritykselle muoviosia. Siitä asiat kehittyvät nopeaan tahtiin ja 90-luvulla Lahdella on jo omat ruiskuvalukoneensa, joilla muoviosia tehdään.

Vuonna 1997 on jälleen aika kokeilla jotain uutta. Lahti alkaa valmistaa kilpahiihtosauvoihin osia. Urheiluvälinebisnekseen sotkeutuminen ei ole pelkästään osien valmistusta muille, vaan Lahti alkaa aktiivisesti kehitellä välineitä eteenpäin.

Nykyään Lahden yritys Evolution JL Sport valmistaa Pertunmaan Kuortissa sekä omia hiihtosauvojaan että tekee sauvojen osia sellaisille yrityksille kuin Rex, Karhu ja Peltonen. Bisnes on laajentunut myös retkiluistimien puolelle, sillä kolmisen vuotta sitten Lahti osti Tauno Pajusen yrityksen.

Pajunen on Jääkiito-luistimien isä ja teki Lahden kanssa yhteistyötä jo kauan ennen yrityskauppaa.

– Sovin silloin Pajusen kanssa, että jos hän ikinä lopettaa ja myy yrityksensä, niin minä ostan sen. Pajunen loi näille luistimille sen maineen, mikä niillä on. Jääkiito-luistimilla on voitettu yhdeksän Suomen mestaruuttakin. Minä olen sitten kehitellyt lähinnä siteitä eteenpäin, Lahti kertoo.

Lahti on muokannut retkiluistimien siteitä niin, että ne sopivat sellaisten monojen kanssa, joita ihmiset käyttävät pääsääntöisesti myös hiihtäessään. Tämä säästää kaikkien osapuolien aikaa ja rahaa.

Tuotesuunnittelu on Lahdelle tärkeää. Välillä ideat tulevat kuin itsestään, mutta kaikki lähtee käytännön tasolta.

– Jotkin ideat saattavat olla huonoja. Käyn itse aina kokeilemassa ja hieman tunnustelemassa, voiko jotain asiaa parantaa suuntaan tai toiseen. Piirustuslaudalla voi kyllä piirtää jotain hienoa, mutta ei se silti välttämättä toimi.

Hiihtosauvat ovat muuttuneet viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana valtavasti. Lahti on ollut mukana uudistamassa niitä ja nähnyt, kuinka sauvat ovat keventyneet, muoto muuttunut ja käsisijan materiaali vaihtunut korkkiin, jotta sauva on lämmin käteen. Lahden käsialaa on muun muassa sauvoihin ilmestynyt peukalokahva.

Se, voiko äärimmilleen vietyjä kilpahiihtosauvoja enää parannella, jää nähtäväksi. Painosta ei ainakaan voi enää nipistää, vaan sprinttisauvoissa on tultu hieman jopa takaisinpäin, painavampaan malliin kestävyyden takia.

– On minulla jotain uutta kehitteillä sauvojen osalta, mutta siitä ei sovi vielä puhua, Lahti kertoo.

Lahden tuotoksia voi tälläkin kaudella nähdä maajoukkuehiihtäjien käsissä. Tehtaan seinällä taas roikkuu kuva Lahdesta poseeraamassa yhdessä Mika Myllylän kanssa.

Maajoukkuetason hiihtäjät ovat tarkkoja välineistään ja kilpasauvoja tehdessä pitää pysyä ajan hermolla. Jokaiseen uudenlaiseen sauvaan tarvitaan kuitenkin kokonaan uudet muotit.

– Muotit ovat aivan tolkuttoman kalliita, joten se rauhoittaa pienen yrittäjän luomisvimmaa, Lahti toteaa.

Kivijalkaliikkeistä Lahden retkiluistimia ei löydä, sillä kauppaa solmittaessa Lahti sopi Pajusen kanssa, ettei retkiluistimia myydä tukkuun. Tällä tavoin hinta pysyy kuluttajalle maltillisena.

Lahdelta ostettaessa retkiluistimet maksavat 136 eurosta 175 euroon asennettavasta siteestä riippuen.

Asiakaskunta on siitäkin huolimatta pitkälti yrityksiä, sillä suurimman osan ajasta vie muoviosien valmistaminen toisille.

– Retkiluistinasiakkaat tulevat ympäri Suomea ja monesti tilaus hoidetaan pelkästään sähköpostin kautta. Harvempi täällä paikan päällä käy. Kyllähän paikallisetkin tietävät tämän yrityksen, mutta harva varmaan tietää, mitä kaikkea täällä tehdään, Lahti pohtii.

Kotimaista kilpailua retkiluistinten saralla ei juurikaan ole. Suomessa on Lahden mukaan muutama yksittäinen tekijä, mutta hekään eivät valmista luistimia teollisesti.

Markettisauvojen puolella Lahti ei voisi mitenkään kilpailla esimerkiksi kiinalaisten kanssa. Kilpasauvat ovat ainakin vielä tarpeeksi arvokkaita, että niitä on kannattavaa tehdä.

Uusiin aluevaltauksiin Lahti ei enää aio ryhtyä, sillä puutarhurin hommiinkaan aika ei enää riitä.

– Onhan tässä jo yli 40 vuotta yrittäjänä oltu. Välillä voisi pitää ihan kunnon loman.