Mäntyharjun Reumayhdistystä harmittaa kunnan suhtautuminen tiedottamiseen koskien kunnan kerhosalin käyttöä.

Raili Rantanen yhdistyksen vertaisryhmästä kertoo kuulleensa lauantaina huhuja, joiden mukaan kerhotila on suljettu. Maanantaille yhdistykselle järjestyi väliaikainen kokoontumispaikka, mutta Rantasta arveluttavat ensi vuoden kokoontumiset.

– Ymmärrämme, jos rottaongelma aiheutti tilanteen vakavoitumisen. Mutta ettei kunnan taholta kiinteistön käyttäjäryhmille saatu tiedotettua asiasta yhteisellä tiedotteella, on tämän tietotekniikan mahdollisuuksien aikana joko välinpitämätöntä tai asenneongelma kuntalaisten vapaaehtoisvoimin järjestettävien vertais- ja muita toimintaryhmiä kohtaan, sanoo Rantanen.

Onko kerhosali nyt lopullisesti suljettu, kiinteistöpäällikkö Jouni Huusari?

– Kyllä. Perjantaina laitoin lapun oveen terveystarkastajan suosituksesta.

Tiedotettiinko ryhmille asiasta etukäteen?

– Siellä on lappu ovella ja lehteen on kirjoitettu sulkemisesta. Kyllä he ovat tietoisia olleet.

Kuinka monta ryhmää kerhosalia on käyttänyt?

– Ei ole tietoa, kun ei ryhmiä ole veloitettu. Siellä on ainakin ollut 4H ja eläkeläisjärjestöjä.

Mistä ryhmät voivat saada kokoontumistiloja tulevaisuudessa?

– He voivat mennä judosalille, Askeleelle, lukion peilisaliin, valtuustosaliin, Järjestötuvalle, minne haluavat.

Keneen he voivat olla yhteydessä uuden kerhotilan löytämiseksi?

– Enpä tiedä, Askeleella ainakin Kiinteistö Oy Pyhävedenrantaan ja muissakin tapauksissa kiinteistöyhtiöihin. Minultakin voi kysyä