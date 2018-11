Mäntyharjun tekojäävuorot ilmaisia alaikäisille – ensilumenlatu maksuton kaikille

Mäntyharjun tekojään käyttäminen on maksutonta kaikille alle 18-vuotiaille, esittää sivistysjohtaja Suvi Pirnes-Toivanen tiistaina kokoontuvalle sivistyslautakunnalle.

Päätösehdotuksen mukaan kaikki yleisövuorot olisivat ilmaisia, samoin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion vuorot.

40 euron vuoromaksun maksaisivat vain seurat ja yritykset aikuisten vuoroista.

Kisalan liikuntahallin peruskorjauksen yhteydessä on tarkoitus siirtyä sähköiseen vuorokalenteriin, jonka kautta voi tarkastaa vuorotilanteen, tehdä vuorovarauksia sekä mahdollisesti myös maksaa verkkomaksulla vuorojen käytöstä.

Tätä ennen tekojään käyttömaksujen maksamisessa on käytössä varattujen vuorojen jälkikäteislaskutus tai vaihtoehtoisesti pankkikorttimaksu liikuntapaikkahoitajalle liikuntapaikalla.

Maksetusta tekojäänkäyttöoikeudesta käyttäjä saa käyttöoikeuskortin, joka on oltava mukana jäävuorolla. Tekojään on tarkoitus olla maksullinen myös silloin, kun sen viereen pesäpallokentän päälle jäädytetään maksuton luonnonjää.

Yleisövuoroja on tarkoitus taata säännöllisesti päivittäin ja loput vuoroista ovat varattavia ohjattujen harjoitusten vuoroja, jotka jäävät myös yleisövuoroiksi ellei varausta tule. Myös ulkopaikkakuntalaiset voivat varata vuoroja.

Ensilumenladulle ei toistaiseksi määritellä käyttöhintaa. Hinnoitteluun palataan Kisalan sähköisen vuorokalenterin käyttöönoton yhteydessä.