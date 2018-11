Syyttäjä vaatii ehdotonta vankeusrangaistusta kahdelle mäntyharjulaismiehelle törkeästä ryöstöstä – Uhri jätettiin alastomana metsään

Syyttäjä vaatii kahdelle mäntyharjulaiselle miehelle vähintään kahden vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta törkeästä ryöstöstä. Ryöstö tapahtui Mäntyharjussa kesäkuun kolmas päivä. Osallisena on ollut myös kolmas mies, jolle syyttäjä vaatii ehdollista vankeusrangaistusta avunannosta törkeään ryöstöön.

Syyttäjän mukaan ryöstö on ollut törkeä, sillä uhri oli tekijöille ennestään tuntematon, rikos on tehty erityisen raa’alla ja julmalla tavalla lisäksi uhria nöyryyttäen, ja teko on kestänyt kaikkinensa vähintäänkin tunnin. Rikoksen törkeyteen vaikuttaa myös se, että tekijöitä on ollut kolme ja väkivaltaa on jatkettu, vaikka uhri on yrittänyt pakoon.

Tapahtumat saivat alkunsa paikallisella grillillä alkaneesta selkkauksesta, jossa oli osallisena useita henkilöitä. Välikohtauksen jälkeen syytetyt lähtivät seuraamaan uhria grilliltä. Uhri saavutettiin taimitarhan takana, jossa toinen syytetyistä kaatoi hänet maahan. Molemmat syytetyt sekä löivät että potkivat maassa maannutta uhria.

Syytetyt uhkasivat tappaa miehen ja soittivat paikalle kolmannen miehen, jota syytetään avunannosta. Kolmas mies ei osallistunut pahoinpitelyyn, mutta hän uhkaili uhria sanallisesti eikä puuttunut väkivaltaan missään vaiheessa.

Uhri saatiin uhkaillen ja väkivalloin luovuttamaan lompakkonsa, pankkikorttinsa ja pankkikortin tunnusluku.

Tämän jälkeen syytetyt pakottivat uhrin junaradan yli läheisen Penttilänlammen rannalle. Uhria uhkailtiin muun muassa junarataan sitomisella sekä hukuttamisella. Toinen syytetyistä teki kävelyn aikana hyppypotkun, joka osui uhria päähän.

Metsässä uhri kaadettiin jälleen maahan, jonka jälkeen häntä lyötiin ja potkittiin. Uhria tönittiin lampeen, häntä kuristettiin koivuvitsalla ja lopulta hänen käskettiin riisuuntua ja käydä mahalleen maahan makaamaan.

Tekijät veivät uhrin vaatteet mukanaan jättäen hänet alastomana metsään.

Syytettyjen poistuttua paikalta uhri meni alastomana soittamaan läheisen talon ovikelloa. Talon asukas soitti paikalle ambulanssin.

Miehet ovat pahoinpitelyn ja ryöstön lisäksi polttaneet metsikössä uhrin vaatteita ja lompakon. Yksi syytetyistä on polttanut myös oman verisen paitansa.

Vaatteiden polttopaikka on jäänyt kytemään, ja paikalla on syttynyt metsäpalo. Syttyneessä palossa on tuhoutunut 10 aaria aluskasvillisuutta.

Tämän takia kaikkia miehiä syytetään myös varomattomasta käsittelystä, sillä he ovat käsitelleet tulta tavalla, joka on aiheuttanut vaaraa muille.

Tapauksen tuomion antopäivää ei ole vielä ilmoitettu.