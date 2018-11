Mäntyharjussa työskentelevät Jere Naakka ja Elina Kemppinen pyöräilevät 1 500 kilometriä Pariisiin – Keräävät rahaa syöpään sairastuneille lapsille

Vähintään 2 500 kilometriä pyörällä ajoa kevään aikana. Sitä ennen pitkäkestoisia kävelylenkkejä ja spinningiä vähintään muutaman kerran viikossa. Kaikki tämä tähtää vain yhteen päämäärään: ajaa ensi kesänä puolessatoista viikossa pyörällä Jyväskylästä Pariisiin ja kerätä samalla rahaa syöpäsairaille lapsille.

Kyse on Team Rynkeby – God Morgonin Jyväskylä–Kuopio-tiimistä, jossa myös Mäntyharju on edustettuna. Paikkakunnalla työskentelevä pariskunta Jere Naakka ja Elina Kemppinen sekä mäntyharjulainen Tiina Knaappila aikovat kaikki ajaa 1 500 kilometriä Pariisiin pyörillä.

– Olen aina tykännyt liikkua pyörällä, ja tässä siihen yhdistyy vielä lasten auttaminen. En minä turhan kauaa miettinyt, Kemppinen kertoo.

Tapahtumaan osallistuu joukkueita seitsemästä eri maasta. Hakijoiden pitää pystyä sitoutumaan lähes vuoden mittaiseen tiiviiseen harjoitteluun. Jokaisen tehtävänä on myös haalia sponsoreita ympäri vuoden ennen matkaan lähtöä.

Suomesta lähtevät tiimit keräävät rahaa Sylva ry:lle syöpään sairastuneiden lasten, nuorten ja heidän perheidensä tukemiseksi sekä Aamu Säätiölle syöpäsairauksien tutkimukseen.

Kemppinen työskentelee ensihoitajana Mäntyharjun, Pertunmaan ja Ristiinan alueella. Rynkebyn hän bongasi somesta ja kuukauden päivät mietittyään päätti hakea mukaan, onhan hän aina pitänyt pyöräilystä.

Kemppinen innosti mukaan myös miehensä Naakan, joka työskentelee osa-aikaisesti Suutarisen elementtitehtaalla. Koulu puolestaan on loppusuoralla.

– Nyt oli hyvä aika lähteä tällaiseen mukaan, kun ei ole mitään velvoitteita. Tuskin me tätä tavaksi otamme, mutta onhan se hienoa olla mukana jossain tällaisessa, Naakka sanoo.

Kumpikaan ei kuitenkaan halua sulkea uusintareissun mahdollisuutta pois.

– Eniten tässä mietitytti se, kuinka paljon tämä sitouttaa vuoden aikana, Kemppinen kertoo.

Suomenniemellä asuvan pariskunnan molemmilla osapuolilla on aktiivinen urheilutausta, eikä liikuntaa ole tarvinnut juurikaan lisätä arkeen. Osallistujat maksavat kuitenkin omat kulunsa itse, joten matka vaatii myös rahallista panostusta. Näin kaikki projektissa kerätyt rahat menevät suoraan lahjoituskohteisiinsa.

Hintaa Pariisin-reissulle tulee noin 3 000 –3 500 euroa per osallistuja. Jokainen osallistuja ostaa 2 500 euron varustepaketin, johon kuuluu pyörä, pyöräilyvaatteet ja -kypärä, hotellit ja täyshoito. Lisäkuluja tulee muun muassa paluulennosta, laivamatkasta ja harjoitusmatkojen kuluista.

Harjoitukset alkoivat lokakuussa. Kemppinen ja Naakka ovat treenanneet toistaiseksi pitkälti keskenään kotona, sillä tiimin yhteisiin harjoituksiin Jyväskylään on turhan pitkä matka kahdesti viikossa.

Treeniohjelmassa on niin kävelyä kuin spinningiäkin. Viime kesänä Mäntyharjun ympäriajon työporukan kanssa ajanut Kemppinen on heittänyt aikoinaan seitsemän vuotta moukaria.

– Minä olen sellainen, etten osaa olla paikoillani. Kaikki lajit uppoavat, mutta se kasvattaa treenimotivaatiota, kun on jokin selkeä tavoite, Kemppinen toteaa.

Naakalla ei ollut pyöräilystä varsinaista aiempaa kokemusta, mutta hän on pelannut sekä jääkiekkoa että golfia.

– Pelasin juniorijoukkueessa Jukureissa ja myöhemmin kolmosdivaria Suomenniemen Urheilijoissa. Lopetin jääkiekon pari vuotta sitten.

Pyöräily tuli kunnolla kuvioihin vasta, kun Kemppinen hankki itselleen viime keväänä paremman pyörän.

Naakka seurasi pian perässä, hommasi pyörän ja alkoi pyöräillä osan työmatkoistaan. Pian hänet oli ylipuhuttu mukaan Ranskaan.

– Kyllähän se vähän jännittää, mutta kun Elina oli niin innostunut, niin innostuin itsekin. Tiedostan, että se vaatii harjoittelua. Kyseessä on kuitenkin pitkä matka, Naakka pohtii.

Miehen suurin huolenaihe on se, kestävätkö paikat. 24-vuotias Naakka on kuitenkin kohtuullisen varma, että nuoruus auttaa palautumaan kunnolla.

Varsinaisen tiimipyörän joukkueen jäsenet saavat vasta maalis–huhtikuussa.

– Sillä pitää sitten ajaa vähintään 2 500 kilometriä ennen Pariisiin lähtöä. Ryhmässä ajamistakin pitää harjoitella, ettei ole kenenkään niskassa, Kemppinen sanoo.

Juoksu vaihtui kävelyyn

Suomesta osallistui joukkueita Team Rynkebyyn ensimmäistä kertaa jo vuonna 2013. Tieto tapahtumasta saavutti sosiaalisen median kautta myös Tiina Knaappilan, jonka lapsi oli pari vuotta aikaisemmin sairastunut leukemiaan. Silloin päähuomio oli kuitenkin muualla.

Yli viisi vuotta myöhemmin Knaappila valmistautuu omaan Pariisiin-matkaansa. Oman lapsen hoidot päättyivät tuloksekkaasti. Innokkaasti kuntoileva Knaappila puolestaan toimii Jyväskylä–Kuopio-tiimin viestintävastaavana.

– Se jää nähtäväksi, tuleeko tästä kertaluontoinen tapaus vai lähdenkö uudestaan. Sen näkee vasta sitten, kun pääsen Pariisiin. Kolmasosa tästä porukasta on aiemminkin ollut mukana, loput ovat uusia, Knaappila kertoo.

Ahkeran kuntoilijan ei ole juurikaan tarvinnut muuttaa liikkumistottumuksiaan, vaikka kesällä on edessä jopa yli 200 kilometrin päivämatkoja. Lyhyemmät juoksulenkit ovat osittain vaihtuneet matalasykkeisiin, pitkiin kävelylenkkeihin, mutta liikuntaa ei sinänsä ole tarvinnut lisätä.

Myös spinning on päässyt lajilistalle.

– Meidän tiimimme matka alkaa Jyväskylästä, josta ajamme lauttaa varten Helsinkiin. Keski-Euroopassa matka kulkee Saksan, Hollannin ja Belgian kautta Ranskaan. Meillä on matkassa mukana oma navigointitiimi, niin itse ei tarvitse huolehtia suunnistamisesta. Se on ihan hyvä, sillä minulla on niin huono suuntavaisto, Knaappila naurahtaa.

Lähtö Pariisiin tapahtuu kesäkuun lopulla. 1 500 kilometrin pyörämatka on tarkoitus ajaa puolentoista viikon aikana.