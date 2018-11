Pertunmaa väisti kilpailutukset – Metsäpalvelua hankittiin vastoin hankintaohjetta ja hyvän hallinnon periaatteita

Tilintarkastusyhtiö BDO:n selvityksen mukaan Pertunmaalla ei kaikilta osin noudatettu hankintalakia metsäpalveluja ostettaessa.

Hankintalain mukainen kilpailuttaminen unohtui ensimmäisen kerran vuonna 2016, jolloin metsänhoitopalveluista tehtiin sopimus metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon kanssa. Sopimuksen kokonaisarvo ylitti kansallisen palveluhankinnan kynnysarvon.

BDO:n saamien tietojen mukaan kunta osti sopimuksen turvin metsänhoitoyhdistykseltä palveluja vuosina 2016-2018 yhteensä noin 135 000 eurolla. Kynnysarvo kilpailutukselle olisi ollut 30 000 euroa.

Sopimus sisälsi puukauppaa, korjuuta, metsänhoitoa ja metsäomaisuuden hallintaa. Tällaisia on sekä BDO:n että markkinaoikeuden mukaan käsitelty vakiintuneesti palveluhankintoina.

Toiseksi BDO:n asiantuntija katsoo, että kunnan olisi pitänyt kilpailuttaa metsäsuunnitelma vuosille 2020-2030.

Pertunmaa osti metsäsuunnitelman Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savolta viime huhtikuussa, käyttäen perusteena vuonna 2016 tehtyä sopimusta.

BDO:n mukaan vuoden 2016 sopimus ei kuitenkaan ollut sellainen puitejärjestely, jonka perusteella tilaus olisi voitu tehdä ilman kilpailuttamista.

Sopimuksessa on todettu, että yli sadan hehtaarin metsäsuunnitelmat laaditaan tarjouksen mukaan. Sopimuksessa ei ole kuitenkaan määritetty ehtoja tilauksen hinnoittelusta, joten kyse ei ole puitejärjestelystä, vaan erillisestä hankinnasta.

– Kunnan hankintaohjeiden ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti metsäsuunnitelma olisi pitänyt kilpailuttaa vähintäänkin pienhankintana, toteaa BDO:n lainopillinen neuvoja Heikki Mustonen.

Mustosen mukaan kyseeseen tulee myös hankintalain vastainen hankintojen pilkkominen. Kaikkia metsänhoitosopimukseen kuuluvia hankintoja, mukaan lukien metsäsuunnitelma, olisi pitänyt käsitellä yhtenä ja samana kokonaisuutena.

Sopimus on saanut jo lainvoiman, sillä siitä ei valitettu kuuden kuukauden kuluessa allekirjoittamisesta.

Kunnanjohtaja Juha Torniainen ei halunnut kommentoida asiaa, koska ei ollut ehtinyt tutustua tilintarkastajien raporttiin.

Tarkastuslautakunta kuuli maanantain kokouksessaan teknistä johtajaa Matti Ratilaista ja totesi kilpailutuksen puutteen.

– Todennäköisesti mitään vahinkoa ei ole aiheutunut, ja asia on loppuun käsitelty, sanoo lautakunnan puheenjohtaja Risto Salminen.

Taustaksi:

Pertunmaan metsäsuunnitelma ostettiin Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savolta huhtikuussa 2018.

Suunnitelma koskee 700 hehtaarin alaa, hintaan 8 495 euroa.

Pertunmaan tarkastuslautakunta päätti lokakuussa antaa tilintarkastajan selvitettäväksi, onko asiassa toimittu asiaankuuluvalla tavalla.

Lautakunnan kokoukseen oli tuotu ilmoitusasiana kahden kuntalaisen kirjelmä asiasta, mutta jäsenet eivät olleet saaneet sitä luettavakseen etukäteen.