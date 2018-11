Ei päivää ilman liikettä – Kari Honkanen on Pertunmaan Vuoden kuntoilija

Ei tässä kunnassa varmaan kukaan liiku niin paljon kuin minä, sanoo Kari Honkanen ilman vaatimattomuuden häivää.

Kuortin Anetussa asuvaa, kohta kuusikymppistä Honkasta on helppo uskoa, sillä miehen viikko-ohjelma kuulostaa tältä: Maanantaina senioritanssia, keskiviikkona kuntopiiri ja venyttelyjumppaa, torstaina kantritanssia, perjantaina tennistä ja joskus myös bailatinoa.

Sunnuntaina suuri osa suomalaisista loikoilee, mutta Honkaselle päivä on yksi kiireisimmistä: Sunnuntaille osuvat tennisvuoro, lavistanssi ja kansantanssit.

Vapaapäivä on lauantai. Silloin voi heittää esimerkiksi koiran kanssa 15-20 kilometrin lenkin.

Joutohetkinään Honkanen lähtee kuntosalille, pari kertaa viikossa.

Kari Honkasen mielestä harrastusmahdollisuudet ovat tärkeitä kunnan palveluja nekin, mutta suunnitelmia uuden liikuntahallin rakentamiseksi Pertunmaalle hän ihmettelee.

– Käyttämättömiä tunteja on Kisarannassakin paljon ja harrastajamäärät tuppaavat tippumaan. Ainakaan en näe järkeä nykyisen hallin purkamisessa.

Edellämainittujen lisäksi Honkanen soutaa ja meloo yhteensä reilut tuhat kilometriä vuodessa, joko järvellä tai soutulaitteella. Näiden päälle ohjelmassa on hiihtoa ja retkiluistelua mahdollisuuksien mukaan.

Lomamatkoilla hän kertoo mieluiten uivansa ja tekevänsä pitkiä kävelylenkkejä, sen sijaan että lojuisi auringossa.

– Kyllä minulla on addiktio liikunnan tuomaan hyvään oloon, hän myöntää.

– Mutta kilpailemisesta en saa mitään kiksejä. Se on pakkopullaa.

Pakollinen tauko Honkasen harrastuksiin tuli olkapääleikkauksista. Lentopallon pelaaminen oli rikkonut kiertäjäkalvot, ja toipilasaika oli masentavaa.

– Mutta onneksi jalat ovat hyvässä kunnossa, ei ole tarvinnut sängyssä potea, kehuu Honkanen.

Kilpaurheilua Honkanen on harrastanut yhden Sulkavan soudun ja yhden maratonin verran.

Honkanen on pitkäjalkainen ja kevytrakenteinen, selkeästi kestävyysjuoksija siis. Työvuosinaan ammattiopiston opettajana hänellä oli tapana purkaa paineita juoksemalla noin 80 kilometriä viikossa.

Nyt hänen ykköslajinsa on tanssiminen.

Erilaisia kansalaisopiston tanssiryhmiä vetää Pertunmaalla Anni-Sirkku Askola.

– Hän on mahtavan energinen ihminen, joka on tuonut kuntaan iloista, sosiaalista liikkumista, kiittää Honkanen.

Tiukasti kakkosena tanssin rinnalla on tennis. Pelaamiseen on hänen mielestään hyvät olosuhteet Kisarannassa, niin hyvät, että pelaajia käy Joutsastakin.

Kesäisin Honkanen pelaa ulkokentällä jopa kolmesti viikossa, talvisin sisällä kahdesti viikossa. Verkon toisella puolella on tasaväkisenä kaverina tavallisesti Kyösti Tolvanen.

– Olemme molemmat huonoja häviäjiä. Kyllä siellä ärräpäät lentelee!