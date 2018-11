Kunta painoi yllättäen jarrua: Ruskahovi-kaupan valtuustokäsittely lykkääntyy ensi vuoteen

Mäntyharjun kunnan suunnittelema Ruskahovin kiinteistökauppa lykkääntyy. Alkuperäisten suunnitelmien mukaan kaupan oli tarkoitus tulla kunnanvaltuuston käsittelyyn marraskuun aikana. Kunnanjohtaja Jukka Ollikainen kertoo, että kaupan käsittely siirtyy ensi vuoden puolelle.

– Meillä ei ole tällä hetkellä valmiutta viedä sitä käsittelyyn, joten kauppa ei tule kunnanhallituksen eikä sitä kautta myöskään joulukuun valtuuston käsittelyyn, Ollikainen kertoo.

Käytännössä aikalisä tarkoittaa Ollikaisen mukaan sitä, että kunta hankkii luottamushenkilöille lisäperusteluja kiinteistön myymiselle. Ollikaisen mukaan kaupan lykkääntyminen ei tarkoita sitä, että kauppasuunnitelmista oltaisiin perääntymässä.

– Aikalisä perustuu hyvään valmisteluun, eli jos tähän mennessä annettu tieto ei riitä, niin silloin pyydämme lisätietoja eri tahoilta. Päättäjien pitää tehdä päätöksiä oikeilla tiedoilla, ettei mikään ole faktojen tai informaation puutteista kiinni.

Kunnanjohtaja Ollikainen on aiemmin perustellut Ruskahovin myymistä kiinteistöriskillä. Ollikaisen mukaan pelkona on, ettei Essote halua välttämättä tulevaisuudessa jatkaa vuokralaisena Ruskahovin tiloissa, jos sen vuokraa korotetaan tulevien kiinteistökorjausten takia. Kunnan tulkinnan mukaan kiinteistöä odottaa tulevaisuudessa kallis remontti muun muassa asukashuoneille.

Kiinteistön myymistä on vastustettu erityisesti sosialidemokraattien ja perussuomalaisten valtuustoryhmissä. Sosialidemokraattien Ari Hartonen ja Timo Kuoksa perustelevat Lukijat-palstalla julkaistussa mielipidekirjoituksessa myyntiaikeista luopumista.

– Mitoitus täyttää nykyiset vaatimukset. Muutoksia tilavaatimuksiin ei ole esitetty. Mitään korjaussuunnitelmaa tai tarvetta korjaukseen ei ole….Normaalilla käyttö- ja kunnossapito-ohjelmalla Ruskahovin palveluasunnot ovat käytössä vielä ainakin 15 vuotta, Hartonen ja Kuoksa kirjoittavat.

Jukka Ollikaisen mukaan kiinteistöriski on edelleen tosiasia.

– Tilojen pitää olla terveitä ja hyväkuntoisia. Meidän pitää joka tapauksessa investoida tiloihin ja meillä on samalla päällä aikamoinen investointiohjelma. Ruskahovin kiinteistöriski on siis edelleen olemassa, eikä se ole muuttunut mihinkään. Näen siinä mahdollisuuden menettää 1,5 miljoonaa euroa, Ollikainen sanoo.

