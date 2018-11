Mielipidekirjoitus Ruskahovista: Vanhukset eivät ole kauppatavaraa

Ruskahovin tehostetun palveluasumisen tilat ovat hyväkuntoiset, täysin peruskorjatut vuonna 2005.

Tehostettu palveluasuminen on järjestetty kolmeen 10-20 asukkaan pienyksikköön, jokaisessa on oma jakelukeittiö, ruokailu- ja oleskelutila sekä sauna. Jokaisella asukkaalla on oma, riittävän tilava ja esteetön asunto, jossa on invamitoituksella varustettu saniteettitila.

Mitoitus täyttää nykyiset vaatimukset. Muutoksia tilavaatimuksiin ei ole esitetty.

Mitään korjaussuunnitelmaa tai tarvetta korjaukseen ei ole. Peruskorjauksen jälkeen kunnan investoinneissa on 30 vuoden poistosuunnitelma.

Paloturvallisuutta on lisätty ja kulunvalvontaa on parannettu. Korkeapaineinen vesisumua tuottava sprinklaus-järjestelmä on syytä rakentaa jokaiseen asuinhuoneeseen.

Normaalilla käyttö- ja kunnossapito-ohjelmalla Ruskahovin palveluasunnot ovat käytössä vielä ainakin 15 vuotta.

Hyvä hoiva ja edullinen vuokra ovat mäntyharjulaisten kannalta ratkaisevia.

Julkinen palvelujen tuottaja on turvattava Mäntyharjussa.

Hyvin toimiva kokonaisuus, jonka palvelut ovat samassa tilassa: tehostettu palveluasuminen, jaksohoito, omaishoidon tuki, päivätoiminta, kotihoidon fysioterapia ja jopa ainoa uima-allas kuntalaisille.

Ruskahovin hoivaa on tehostettu. Kotiutus keskussairaalasta Ruskahoviin voidaan suorittaa turvallisesti. Ainoana palveluasumisen tuottajana Ruskahovissa on nyt mahdollista suonensisäinen lääkitys ja suora lääkärin puhelinpalvelu. Tärkeää on myös, että hyvä saattohoito turvaa vanhuksille asumisen ja arvokkaan elämän loppuun saakka.

Ruskahovin tiloissa toimii aktiivinen, ohjattu päivätoiminta, johon osallistuu päivittäin 20-30 asiakasta.

Isossa yhteisessä tilassa järjestetään konsertteja ja lukuisia muita tapahtumia. Ikäihmisille sopiva kuntosali on myös kotihoidon käytössä, ohjattua fysioterapiaa viikottain noin 70 asiakkaalle.

Alakerrassa toimii erillinen jaksohoitoyksikkö, tiloja tulee edelleen kehittää. Allasosaston ja saunan kunnostus on tehtävä suunnitelmien mukaisesti.

Mahdollisesta sote- ja maakuntauudistuksesta emme vielä tiedä riittävästi.

Emme voi tehdä peruuttamattomia päätöksiä ilman pitäviä perusteluja ja luotettavaa tietoa tulevaisuudesta.

Maakunnalle tulee järjestämisvastuu. Maakuntavaltuustoon valitaan mäntyharjulaisia päättäjiä, jotka puolustavat tarvittavien sote-palvelujen säilymistä lähipalveluina myös Mäntyharjussa. Pörssiyhtiössä ei ole yhtään mäntyharjulaista päättäjää.

Valtion Lupa- ja valvontavirastolle (Luovalle) siirtyy AVI:n ja Valviran tehtäviä. Julkisten palvelujen tilat siirtyvät Maakuntien tilakeskus Oy:lle, jonka kanssa kunta tekee vuokrasopimuksen palvelutuotantoon tarvittavista tiloista. Nykyinen kunnan ja Essoten välinen vuokrasopimus siirtyy Maakuntien tilakeskukselle ja on voimassa vuoden 2022 loppuun. Vuoden 2023 aikana on neuvoteltava vuokran jatkosopimus.

Ruskahovi on hoiva- ja vuokrakustannuksiltaan selvästi yksityisiä tuottajia edullisempi.

Maakunta palvelujen järjestäjänä tilaa palvelut palvelujen tuottajilta. Rahoituksen maakunta saa valtiolta. Kiristyvä rahoitus pakottaa maakunnan tilaamaan palvelut edullisesti.

Todennäköistä on, että tehostetun palveluasumisen säilyminen lähipalveluna Mäntyharjussa toteutuu Ruskahovissa julkisena palveluna, jota yksityinen palvelu täydentää.

Ruskahovin myynnissä ei ole kysymys vain kiinteistökaupasta. Pörssiyhtiö ei osta kiinteistöä, vaan purkaa sen.

Onko Mäntyharju valmis myymään omat vanhuksensa pörssiyhtiön tuotteiksi? Kun meiltä kysyt, niin vastaamme: Ei!

Ari Hartonen

valtuuston 2.vpj (sdp)

Timo Kuoksa

kunnanhallituksen 2.vpj. (sdp)

