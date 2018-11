Pääkirjoitus: Vain allas uupuu

Kisalan laajennussuunnitelmat ottivat alkuviikosta ensimmäisen ison askeleen eteenpäin. Mäntyharjun tekninen lautakunta hyväksyi omalta osaltaan vajaan kuuden ja puolen miljoonan euron laajennus- ja peruskorjauspaketin ja seuraavaksi asia siirtyy kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Asiaa on valmisteltu ohjausryhmässä, joka seisoo esityksen takana yksimielisesti.

Uuteen halliin on tulossa viralliset mitat täyttävä tila salibandylle, lentopallolle, koripallolle, futsalille ja sulkapallolle. Kaiken kaikkiaan laajennusosasta on tulossa hieno lisä Mäntyharjun liikuntapaikkoihin. Ja väkeäkin mahtuu sisään: katsomoihin mahtuu 250 henkeä ja kaikkiaan halli vetää yleisötilaisuuksiin 1000 henkeä.

Suurimman pettymyksen on tuottanut allasosaston tippuminen pois suunnitelmista. Erityisesti vammaisneuvosto ja ikäihmisten parissa toimivat tahot ovat toivoneet pulikoimispaikkaa Ruskahovin suljetun allasosaston tilalle. 16 metrin mittaisen altaan rakentaminen maksaisi reilut kaksi miljoonaa euroa ja se todettiin liian kalliiksi. Päälle tietenkin ylläpitokulut, joiksi on arvioitu 60 000 euroa vuodessa ilman henkilöstökuluja. On myös hyvä muistaa, että allas oli alunperinkin suunnitelmissa pelkkänä optiona, eikä sitä ollut tarkoitus toteuttaa uuden hallin rakentamisen yhteydessä.

Toki valtuusto voi tulevaisuudessa näyttää vihreää valoa allasosaston rakentamiselle niin halutessaan. Jos se rakennettaisiin, lopettaisi se samalla vuosikymmeniä kummitelleen uimahallikeskustelun.

Kustannuksista puhuttaessa on hyvä muistaa myös se, että koko Kisala-hankkeeseen on tullut keväisistä suunnitelmista 1,5-2 miljoonaa euroa lisähintaa. Tulevaisuudessa investointeja mietittäessä on hyvä miettiä myös tulevaisuuden maksajia. Työikäisten määrä nimittäin vähenee vuosi vuodelta.