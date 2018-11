Kuntosalitukea jatketaan MÃ¤ntyharjulla – tukea on kÃ¤yttÃ¤nyt yli 50 ikÃ¤ihmistÃ¤

Mäntyharjulla jatketaan yli 65-vuotiaiden liikkumisen tukemista kuntosalituella.

20 euron suuruisen tuen voi saada vuosittain kuntosalin käyttöön. Kustannukset maksetaan liikuntatoimen budjetista ja vapaa-aikasihteeri sopii kuntosalituotteesta yrittäjäkohtaisesti.

Tuen jatkuvuuteen vaikuttavat kunnan omat kuntosalit. Kisalan peruskorjauksen ja laajennuksen yhteyteen ei olla suunnittelemassa laajamittaista kuntosalia, johon voitaisiin tarjota vuoroja monipuolista kuntosaliharjoittelua varten.

Ensimmäinen kuntosalituen kokeilujakso on päättymässä vuoden lopussa. Kokeilu on ollut voimassa reilun vuoden ajan ja sen vuosittaisiksi kustannuksiksi arvioidaan 1000-1800 euroa. Edun käyttäjiä on ollut 50-90.

Aloite ikäihmisten omaehtoisen liikkumiseen tukemiseen tuli vanhusneuvostolta keväällä 2017. Vanhusneuvosto toivoi erityisesti tukea kuntosaliharjoitteluun.