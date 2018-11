Kaksi kirkkovaltuuston ensikertalaista pikahaastattelussa: ”Kirkko ydinsanoman äärelle”

Mäntyharjun evankelis-luterilaiseen kirkkovaltuustoon valittiin seitsemän uutta valtuutettua. Pitäjänuutiset pikahaastatteli kahta tuoretta valtuutettua.

Mäntyharjulainen proviisori Heli Paaso, 40, eteni valtuustoon ensimmäisellä yrittämällä. Aktiiviseksi seurakuntalaiseksi tunnustautuva Paaso houkuteltiin Meidän seurakunnan listalle. Pertunmaalta ylsi kirkkovaltuustoon ensi yrittämällä Otso Paakkinen, 34. Pertunmaalaisten oman ehdokaslistan Lähiseurakunnan sijasta Paakkinen valitsi Sitoutumattoman seurakuntaväen. Innokkaan kuntoilijan vaalikampanjaan sisältyi seurakuntaa yhdistävänä eleenä yhteiset pyöräilyt Mäntyharjun ja Pertunmaan välillä.

Miksi lähdit ehdolle?

HP: Minua lähestyttiin ja kysyttiin mukaan. Ajatus on muhinut jo vuosia, että jos jossain vaikuttamisessa voisin olla mukana, niin sitten tällaisessa.

OP: Haluan palvella seurakuntaa ja säilyttää kristinuskon osana suomalaista kulttuuria.

Kenen arvelet äänestäneen sinua?

HP: Varmaankin ääniä on tullut siitä tuttavapiiristä, mikä täällä on kehittynyt. Joku kommentoi, että toin esiin lapsiperheiden näkökulmaa ja ehkäpä myös naiset saattavat äänestävät naista.

OP: Äänestäjäni on itsenäiseen ajatteluun kykenevä, poliittisesti riippumaton.

Minkälaisia asioita haluat edistää?

HP: Asioita omien arvojeni pohjalta. Esimerkiksi kirkon avustusvaroja pitäisi jakaa ensisijaisesti lähelle eikä lähettää maailman ääriin. Lähellä oleva hätä on hoidettava ensin. Haluan tuoda esiin myös inhimillistä näkökulmaa. Kirkon on hyvä ottaa vastuullisesti ympäristöasioita huomioon, mutta esimerkiksi se, ettei kirkon tapahtumissa tarjottaisi liharuokaa menee liioitteluksi. Tässä asiassa lähiruoka on hyvä ja riittävä valinta.

OP: Haluan osaltani saattaa ihmiset takaisin kirkkoon ja uskon pariin, leppoisasti.

Mitä seurakunta merkitsee sinulle arjessa?

HP: Käyn kirkossa useita kertoja vuodessa, mutten joka pyhä. Musiikkitilaisuuksiin osallistun myös muutaman kerran vuodessa. Kun lapset olivat pieniä kävin perhekerhoissa. Hengellisyys on toki mukana jokaisessa päivässä. Iltarukoukset lasten kanssa ja seuraan myös aamu- ja iltahartaudet Yleisradiolta.

OP: Yhteenkuuluvuutta, yhteisiä arvoja, ystävyyttä, lähimmäisenrakkautta.

Mihin seurakunnan hupenevia varoja tulisi suunnata?

HP: Täällä on tehty isoja remontteja ja uusia rakennuksia. Minusta on oikein, että isoja ja arvokkaita kiinteistöjä pidetään yllä, eikä niitä päästetä romahtamaan. Mutta on myös tärkeä palkata henkilöitä, jotka seurakunnan töitä tekevät. Ihmiset ovat tiloja tärkeämpiä, mutta homeisissa tiloissa ihmisiä ei voi pitää.

OP: Jos puhutaan tapahtumista, niin hengellisten tilaisuuksien pitoon sekä ruokailuihin ja musiikkitapahtumiin. Jos puhutaan varojen käytöstä ylipäätään, niin seurakunnan nykyinen toiminta tulisi turvata, mutta ehkä rationalisoinnilla ja priorisoinnilla saisimme ”löysät pois”.

Huolestuttaako seurakunnan jäsenkato ja onko sille jotain tehtävissä?

HP: Kirkosta on tullut liian mielistelevä. Se on menettänyt sen mitä sen pitäisi kertoa ihmisille. Se sanoma mikä Raamatussa on, pitäisi olla esillä. Mikäli se on laihaa puuroa, niin kukaan ei jaksa kuunnella sitä. On olemassa kaikenlaista viihdettä, niin kirkon viihde ei voi olla välttämättä sitä viihdyttävintä. En lähtisi siihen kilpailuun ollenkaan, vaan palaisin ydinsanoman äärelle. Jos ihminen ei koe mitään tarvetta olla kirkossa, hän voi toki erota siitä. Suomessa on pitkä perinne kuulua kirkkoon ja se on tuonut turvaa. Ja se turvahan tulee Jumalan sanasta.

OP: Huolestuttaa. Nuorille aikuisille ei tällä hetkellä ole toimintaa, pitäisi olla.