Mäntyharjun museolle mobiiliopas – eMuseo kulkee taskussa

Mäntyharjuun pääsee tutustumaan nyt myös mobiilioppaan muodossa, kun Mäntyharjun museo on ottanut käyttöönsä eMuseon Tarinasoitin -sovelluksen.

Sovellus löytyy osoitteesta http://emuseo.fi/mantyharjunmediaoppaat.

Mobiilioppaaseen on siirretty muun muassa Mäntyharjun kirkonkylän kylätoimikunnan muutama vuosi sitten kokoama Kirkonkylän kierros sekä viime syksynä Mäsek Oy:n lanseeraama Citypatikka -reitti.

Mäntyharjun eMuseoon on koottu myös muita kiinnostavia kohteita, maamerkkejä ja taidekohteita Mäntyharjun taajamasta ja kyliltä. Koska kysessä on Mäntyharjun museon opas on opasta höystetty museon arkistosta löytyneillä vanhoilla kuvilla. Oppaan kautta on mahdollista hahmottaa myös kohteen muuttumista aikojen saatossa.

Mobiilioppaiden kokoaminen alkoi viime kesänä ja sisältöä oppaisiin on tuottanut museon projektityöntekijä Anne Airaksinen.

eMuseo on Mäntyharjun museon panos käynnissä olevaan eurooppalaiseen kulttuuriperintövuoteen.

– Tarkoituksena on herättää kiinnostusta omaan asuin- ja elinympäristöön ja auttaa löytämään vastauksia paikalliseen kulttuuriperintöön liittyviin kysymyksiin. Opas on nimenomaan suunniteltu toimimaan mobiililaitteilla, joten oppaan voi avata vaikka kävelyretkellä, sanoo Airaksinen.

Mobiiliopasta tullaan päivittämään jatkossa lisäämällä mielenkiintoisia kohteita ja linkityksiä.