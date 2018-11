Tekojään avajaispäivässä nähtiin kiitettävä joukko junnuja, railakas peli sekä odotettu Sami Hyypiä

Tekojään avajaisia vietettiin hilpeissä tunnelmissa. Päivän päätapahtuma oli Mäntyharjun HC Crusadersin ja Helsingin Zoomin välinen kamppailu, josta ei yllättäviä käänteitä puuttunut.

Vierasjoukkueen riveissä nähtiin odotetusti jalkapallolegenda Sami Hyypiä, mutta myös muita tunnettuja henkilöitä, kuten viimeisimmästä Tuntemattomasta sotilaasta tuttu näyttelijä Arttu Kapulainen. Molempien joukkueiden valmentajana puolestaan toimi Liigassa meritoitunut valmentaja Risto Dufva.

Virallisen osuuden avasi komiasti ilmoille Maamme-laulun kajauttanut Asko Hietanen. Hietasen jälkeen vuorossa oli kunnanvaltuuston puheenjohtaja Markku Häkkäsen puheenvuoro. Häkkänen korosti puheessaan sitä, miten pitkäjänteistä työtä Mäntyharjussa on tehty liikuntapaikkojen eteen. Erityinen ilonaihe oli pilke silmäkulmassa todettu uskomus, että tekojää tuskin tulee aiheuttamaan kunnalle sisäilmaongelmia.

Kotijoukkue Crusaders aloitti kliinisen tehokkaasti latomalla ottelun kolme ensimmäistä maalia. Historiallisen ensimmäisen maalin virallisesti avatulla tekojäällä laukoi Sami Heinikainen, joka päsmäröi ottelussa muutenkin tehomiehenä.

3–0-tilanteessa valmentaja Dufva otti aikalisän, vain ilmoittaakseen vierasjoukkue Zoomille hyppäävänsä kokonaan kotijoukkueen kelkkaan. Tästä vierasjoukkue lopulta vain sisuuntui ja aloitti sekin maalien teon.

Kaukalon laidoille kerääntyneelle väkijoukolle ottelu tarjosi runsaasti maaleja, unohtamatta pelin leikkimielistä luonnetta. Nähtiinpä pelin tuoksinassa melkein tappelukin, kun zoomilaiset tiputtivat hanskansa toisiaan vastaan. Syyksi riitapukarit kertoivat riittämättömän syöttöjen määrän. Ennen kuin iskuja ehdittiin kuitenkaan vaihtaa, saatiin asia sovittua tiukalla halauksella.

Ottelun tahti vain kiihtyi loppua kohden ja lopulta maaleja tehtiin niin urakalla, että vierasjoukkue onnistui maagisesti tekemään jopa kaksi maalia kerralla. Illan seuratuin pelaaja Hyypiä onnistui niinikään maalinteossa.

Kolmannen erän päätteeksi lukemat sovittiin kotijoukkueen hyväksi 9–5-tulokseen. Tämä sai vierasjoukkueen pelaajat naurahdellen vaatimaan tuomarilta rahojaan takaisin. Kaikesta huolimatta ilta päätettiin rauhaisasti joukkueiden yhteiskuvaan.

Väkeä riitti sekä viralliseen avauspeliin että sitä edeltäneeseen junnujen näytöspeliin. Lämmittelyjä seurannut Jorma Kurittu intoutui muistelemaan omia lapsuusmuistojaan.

– Synnyinkotini oli ihan tässä lähellä, puolisen kilometrin päässä. Täällä on tapahtunut niin paljon urheilun saralla, tämäkin alue on muuttunut ihan hirveästi, Kurittu kertoo.

Hiihtämistä itse harrastava Kurittu on iloinen myös tekojään rakentamisesta, sillä hänen mielestään Mäntyharjussa on selvästi parhaimmat talviliikuntamahdollisuudet Mikkelin lähiseudulla.

– Silloin lapsena aikoinaan seurasimme jääkiekkopelejä ekan kaukalon luona. Jos ei ollut varaa ostaa lippua peliin, niin sitten erätauoilla kolattiin jäätä lippua vastaan, Kurittu muistelee.

Kurittu aikoo vuoden alusta muuttaa takaisin Mäntyharjuun eläkepäiviä viettämään. Tekojään avajaiset olikin oiva tilaisuus tulla katsomaan, näkyykö paikalla tuttuja, ja mikä on hiihtolatujen tilanne.

Onnekkain osanottaja avajaisissa oli puolestaan Ari Rytkönen. MäVin junioritoimintaa tukevissa arpajaisissa jaettiin päävoittona jo NHL:ssä debytoineen Eeli Tolvasen signeeraama maila.

– Nuorempana tuli enemmän oltua jääkiekon parissa, mutta nyt en enää seuraa sitä kovin aktiivisesti. Olen silti kuullut Tolvasen nimen minäkin. Ja ainahan arpajaisvoitto on mieluinen, Rytkönen kertoo.

Ennen avajaisten virallista osuutta jäällä nähtiin paikallisten junnujen näytösottelu höystettynä Juniori-Jukureilla. Pienimmille luistelijoille oli ohjattuja leikkejä. Virallisten avajaisten alettua oli lapsia paikalla viihdyttämässä joulupukki. Parhaimmillaan jäällä nähtiin jopa 60–70 lasta.

Lisää avajaisten kuvia näet tästä jutusta.