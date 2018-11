Kuortin ja kirkonkylän välille halutaan pyörätie – kustannukset nousisivat miljoonaluokkaan

Idea Pertunmaan Kirkonkylän ja Kuortin välisestä kevyen liikenteen väylästä on noussut uudestaan esille. Pertunmaalainen Markus Montin on jättänyt kuntalaisaloitteen väylän rakentamiseksi taajamien välille. Kunnanhallitus käsitteli asiaa maanantaina ja kunta lähtee nyt selvittämään väylän rakentamismahdollisuuksia.

Väylän puolesta puhuvan Montinin mielestä pyörätielle olisi tarvetta erityisesti onnettomuusriskin vuoksi. Mutkaisella osuudella ei ole tällä hetkellä minkäänlaista piennarta jalankulkijoille tai pyöräilijöille. Montinin mukaan onnettomuusriski on suuri erityisesti kahden auton kohdatessa samalla kun polkupyöräilijä tai jalankulkija käyttää tien reunaa.

– Pyöräilin viimeksi tietä kesällä ja suoraan sanoen pelotti. Piennarta ei ole kuin kymmenisen senttiä ja autoja ajeli edestakaisin, Montin muistelee.

– Väylän rakentaminen olisi perusteltua myös koulupyöräilijöitä varten, jotka ajavat Kuortista kirkonkylälle, hän lisää.

Pertunmaan kunnanjohtaja Juha Torniainen kertoo, että taajamien välinen kevyen liikenteen väylä oli viimeksi virallisesti esillä vuonna 2003. Tuolloin käsiteltiin Pertunmaan Yrittäjien aloitetta väylän rakentamiseksi.

– Tuolloin todettiin, että tarve on melko vähäinen ja maanomistajien kanssa tehdyissä sopimuksissa sallittiin vain vesihuoltolinjan sijoittaminen. Sopimukset olisi jouduttu uusimaan. Nyt on toinen aika, mutta maanomistajia on jonkin verran ja väylän rakentaminen saattaisi vaatia lunastuksia, Torniainen sanoo.

Taajamien välistä kevyen liikenteen väylää pitäisi rakentaa arviolta noin kahdeksan kilometrin matkalle. Halpaa huvia rakentaminen ei ole. Yksi kilometri maksaa tieasioista vastaavan Pohjois-Savon ely-keskuksen mukaan arviolta 250 000 – 300 000 euroa. Hintaa kahdeksan kilometrin pätkälle tulisi siis 2-2,4 miljoonaa euroa. Tarkempi hinta riippuu pohjaolosuhteista ja mahdollisista lunastuksista.

Korkeasta alustavasta hinta-arviosta huolimatta Torniainen ei tyrmää ajatusta ennen lisäselvityksiä.

– Kustannuksia tulisi varsin merkittävästi. Valtiota olisi varmaan hyvin vaikea saada osallistumaan kustannuksiin. Katsotaan kuitenkin mitä valmistelussa tulee esiin, Torniainen sanoo.

Kuntalaisaloitteen tekijä Markus Montin toivoo, että selvitystyö poikisi keskustelua kevyen liikenteen väylästä ja liikenneturvallisuudesta.

– Toivotaan, että tämä saa valtuutetutkin pohtimaan asiaa, Montin toteaa.