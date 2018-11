Porukka samassa tilanteessa – Muistisairaiden omaishoitajat saavat kaipaamaansa vertaistukea Pertunmaalle

Minullahan on hirveän hyvin asiat, oivalsi Tuula Piira tänä syksynä.

Piira on omaishoitaja 80-vuotiaalle, Alzheimerin tautia sairastavalle äidilleen. Sairauden oireet ovat toistaiseksi lieviä, mutta kuitenkin selkeästi nähtävissä.

– Isäni kuolema romahdutti äidin ja hänen lähimuistinsa on huono. Sukan kutominen ei enää onnistu, purkaminen kyllä, naurahtaa Piira.

Hän kertoo olleensa äitinsä vuoksi ”varpaillaan” läpi vuorokauden. Oman haasteensa tuo äidin diabeteksen hoito, ja kokonaan omaa aikaa Piiralle ovat vain omaishoidonlain turvaamat vapaapäivät.

Essote ei Piiran mukaan pystynyt järjestämään kotihoitoa riittävästi, joten hän päätti asua äitinsä apuna.

Kaikesta huolimatta hän sanoo nyt pitävänsä itseään onnekkaana.

Asennemuutoksen aiheutti muistisairaiden henkilöiden omaisille tarkoitettu MuistiOvet-valmennus, jota on tarjottu Pertunmaalla kuuden viikon ajan.

– Samassa tilanteessa kun ollaan, porukan tapaaminen tuntuu hyvältä. Tapaamiset ovat tuoneet suhteellisuudentajua omiin ongelmiin, kiittää Piira.

Kahdeksan omaishoitajan ryhmä on saanut tietoa arjessa jaksamisesta, erilaisista muistisairauksista ja niiden aiheuttamista muutoksista käyttäytymiseen, sekä varautumisesta tulevaisuuteen.

Heille on kerrottu etuuksista, tuista, edunvalvonnasta ja muusta oikeudellisesta ennakoinnista.

Viimeinen kuudesta kokoontumisesta oli omistettu vertaistuelle. Se on nähty niin tärkeäksi, että Pertunmaalla kokoontuu ensi vuonna oma vertaisryhmänsä.

Samoin on toimittu muissakin Mikkelin seudun kunnissa, joissa MuistiOvet-valmennusta on tarjottu. Lisäksi omaishoitajia on kannustettu vaihtamaan puhelinnumeroita ja tapaamaan toisiaan epävirallisemmin ryhmän ulkopuolella.

Kuukausittain kokoontuvan vertaisryhmän vetovastuussa vuorottelevat jatkossa Essote, Mikkelin seudun omaishoitajat ja läheiset ry ja Etelä-Savon Muistiluotsi.

Muistiluotsi on maakunnallinen asiantuntija- ja tukikeskus, joka tarjoaa muistisairaille ja heidän läheisilleen tietoa, tukea ja toimintaa.

– Aikaisemmin en tiennyt mitään koko asiasta, kertoo Maila Pöysä, joka on kolmen vuoden ajan ollut muistisairaan puolisonsa omaishoitaja.

Hän sai ensitiedot puolisonsa sairaudesta sekä omaishoitajien yhdistyksestä ja tukipalveluista terveyskeskuksen kautta.

Lähivuodet etenevän sairauden kanssa eivät pelota Pöysää, mutta askarruttavat kyllä. Etukäteen ei kannata tulevaa pelätä, ja moneen asiaan voi valmistautua.

– Itselleni on tärkeintä, että äiti saa asua kotona mahdollisimman pitkään, sanoo puolestaan Tuula Piira.

Suomessa vietetään parhaillaan valtakunnallista omaishoitajien viikkoa, jonka teema on tänä vuonna Näe, huomaa, kuule – omaishoidon monimuotoisuus.

Muistisairaudet yleistyvät

Toukokuussa 2017 vähintään keskivaikeaa muistisairautta sairasti Mäntyharjulla 213 henkilöä, Pertunmaalla 70.

Ennuste vuodelle 2025: Mäntyharjulla 247, Pertunmaalla 69.

Ennuste 2030: Mäntyharju 269, Pertunmaa 75.

Lähde: www.muistiasiantuntijat.fi