Kehitysvammaisten ihmisten teemaviikko näkyy jälleen Mäntyharjussa, Lehtolan palvelukoti sai 1000 euron lahjoituksen

Kehitysvammaisten teemaviikkoa on Lehtolan palvelukodissa vietetty perinteisesti avointen ovien päivällä. Tänä vuonna Lehtola luottaa kuitenkin sosiaalisen median voimaan ja somettaa teemaviikon 1.–7.12. aikana jakaakseen palvelukodin arkea.

Mäntyharjun ja Pertunmaan Kehitysvammaisten Tuki Ry:n puheenjohtaja Leena Pekkanen näkee somettamisen hyvänä keinona tehdä toimintaa näkyväksi suurelle yleisölle.

– Lehtolassa on ollut melkein joka vuosi avoimet ovet, mutta kävijöitä on käynyt harmillisen vähän. Uusilla sosiaalisen median kanavilla halutaan tavoittaa väkeä vakikävijöiden piirin ulkopuolelta.

Lehtolan palvelukodin elämää voi seurata lauantaista alkaen Savon vammaisasuntosäätiön (SAVAS) Facebook-sivuilta.

Teemaviikon tapahtumille on yhteistä se, että samalla kun kehitysvammaisten tukiyhdistyksen jäsenille halutaan järjestää mielekästä tekemistä, halutaan toimintaa tuoda näkyväksi ulkopuolisille. Esimerkiksi Savoset toimintakeskuksella on avoimet päivät maanantaina kello 9–14. Tapahtumassa on luvassa ainakin arvonta sekä glögi- ja piparitarjoilu.

– Vammaisten asiat ovat Suomessa suhteellisen hyvin, mutta ennakkoluuloihin ja erilaisiin esteisiin törmää silti usein. Haluamme mahdollistaa sen, että vammaisten henkilöiden osallisuus yhteiskunnassa toteutuu toimintakyvyn erilaisuudesta huolimatta, Pekkanen sanoo.

Virallisena vapaaehtoisten päivänä 5.12. yhtenäiskoulun oppilaita menee tutustumaan Savosetille ja Lehtolaan. Sillä yhdistys toivoo löytävänsä uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan.

– Toive on, että tutustuttaisiin vähän puolin ja toisin. Olisi tärkeää saada nuoria innostettua mukaan osallistamaan kehitysvammaisia. Nuoren kanssa voisi lähteä vaikka kahville tai elokuviin.

Lehtolan palvelukoti sai menneellä viikolla myös tuntuvan lahjoituksen. Taksiyrittäjä Matti Nykänen lahjoitti 1 000 euroa firmansa 10-vuotissyntymäpäivän kunniaksi.

Nykänen halusi kiittää asiakkaitaan menestyksekkäästä kymmenestä vuodesta, mutta perinteinen kahvitarjoilu ei tuntunut omalta. Pian virisi kuitenkin ajatus lahjoituksesta.

Lahjoituksen kohdetta ei tarvinnut kauaa miettiä.

– Palvelukodin asukkaat ovat olleet asiakkaitani jo pitkään. He ovat ainutlaatuisen aitoja ihmisiä. Lehtola tuli lahjoitusta mietittäessä heti ensimmäisenä mieleen, Nykänen kertoo.

Nykänen on selvästi sekä henkilökunnalle että asukkaille tuttu kasvo. Lahjoitus tuli silti Lehtolalle niin yllättäen, ettei rahalle ole vielä päätetty käyttötarkoitusta.

Palvelukodin johtaja Satu Vesalainen uskoo, että lahjoitus menee käyttöön vasta kevättalvella.

– Asiakkaamme pitävät esimerkiksi konserteista, teatterista ja ulkona syömisestä, joten raha saatetaan käyttää tuollaisten tapahtumien järjestämiseen. Meni raha mihin tahansa, niin asiakkaat ovat itse mukana päättämässä siitä, minne raha menee.