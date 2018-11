Pertunmaa tekee alijäämää toista vuotta peräkkäin – investoinnit keskittyvät kunnostuksiin

Pertunmaa suunnittelee ensi vuodeksi reilun 100 000 euron alijäämäistä budjettia. Kunnanhallitus hyväksyi ensi vuoden talousarvion maanantaisessa kokouksessaan.

Miinusta tehdään nyt toista vuotta peräkkäin, viime vuoden ollessa selvästi plussan puolella. Ensi vuoden vuosikatteen arvioidaan asettuvan reiluun 574 000 euroon.

Pertunmaan lisäksi myös muiden kuntien budjetteja on värittänyt valtionosuuksien aleneminen. Tänä vuonna valtionosuudet vähenivät 321 000 euroa. Ensi vuodelle lisävähennyksiä valtionosuuksiin on tulossa reilut 67 000 euroa. Tilannetta helpottaa ensi vuonna hieman arvioitu verotulojen kasvu, jonka uskotaan olevan noin 80 000 euroa tähän vuoteen verrattuna.

Poistoja ja arvonalentumisia kirjataan 675 600 euroa, mikä on noin 19 000 euroa kuluvaa vuotta enemmän,

Erilaisiin investointeihin Pertunmaa kaavailee käyttävänsä ensi vuonna 443 000 euroa. Yksittäisiä rahasyöppöjä listassa ei ole, vaan rahaa käytetään tasaisesti erityisesti kunnostuskorjauksiin.

Euromääräisesti suurin yksittäinen investointi on ensi vuonna alkava tievalaistuksen uusiminen (50 000 euroa). Erityisen paljon euroja uppoaa myös kunnan vuokra-asuntojen kunnostuksiin sekä rivitalojen kuntoarviointien ja -tutkimusten tekemiseen (110 000 euroa).

Kunnostusvaroja ohjataan myös molempiin päiväkoteihin, terveyasemaan, Rinnehoviin ja kunnan virastotaloon.

Tiepuolella 20 000 euroa on varattu Honkaniementien kevyenliikenteen väylän jatkosta Kyntäjäntielle. 15 000 euroa menee puolestaan tietstön päällystystöihin. Urheilupuolen satsauksista 20 000 euroa on varattu Kisarannan kunnostuksiin ja 15 000 euroa urheilupaikkojen kunnostukseen ja laitteistoihin on varattu 15 000 euroa. Uusin investointi on Kirkonkylän urheilukentän varaston laajennus, joka syö 20 000 euroa.

Ensi vuoden talousarviosta päättää lopullisesti Pertunmaan kunnanvaltuusto joulukuun kokouksessaan.

Pertunmaan investointeja ensi vuodelle

Rivitalojen kunnostukset 80 000 euroa

Tievalaistuksen uusiminen 50 000 euroa

Rivitalojen kuntoarviointi ja -tutkimukset 30 000 euroa

Kunnanviraston kunnostus 30 000 euroa

Päiväkotien kunnostukset 30 000 euroa

Rinnehovin, Kisarannan ja terveysaseman kunnostukset (a’ 20 000 euroa)

Viemäriverkoston kunnostus 20 000 euroa

Yhteensä investointeja 443 500 eurolla