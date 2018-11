Takaraja lähestyy – Moni mökkiläinen myöhästyy paskalaista

Jätevesijärjestelmien uusimiseen ennen vuotta 2004 valmistuneisiin haja-asutusalueiden kiinteistöihin on aikaa enää alle vuosi.

Takarajan lähestyminen on lisännyt urakoitsijoiden töitä ja kansalaisten yhteydenottoja kunnan rakennusvalvontaan.

– Ihmiset kyselevät, tarvitseeko tehdä jotain vai ei. Kun vuosien saatossa on tullut voimaan uusia säädöksiä, on jääty odottelemaan lopullista vaatimustasoa, sanoo rakennustarkastaja Pasi Hinkkuri.

Nykyisiä asetuksen vaatimuksia hän pitää selkeinä ja uskoo aikataulun olevan riittävän.

Yrittäjä Jani Tyyskä Pertunmaalta on toista mieltä.

– Millään ei pystytä saamaan järjestelmiä ajan tasalle, varsinkin kun jotkut edelleen suhtautuvat välinpitämättömästi. Mutta ei ihmisiä pidä syyttää, paskalakia on vatvottu niin paljon vuosien mittaan.

Tyyskän mukaan häviäjiä ovat olleet tunnollisimmat kuivan maan mökkiläiset: He hankkivat uusia järjestelmiä, vaikka uusimmat lain vaatimukset koskevat vain rantatontteja.

Hyödyllistä tietoa lupa-asioihin löytyy esimerkiksi Mäntyharjun rakennusvalvonnan tuoreesta lupaohjeesta.

Toimenpidelupa tarvitaan, jos rakennuksessa on painevesijärjestelmä, eli käytössä on esimerkiksi suihku tai pesukone. Tällöin jätevesien käsittelyyn tarvitaan esimerkiksi umpisäiliö, imeytyskenttä, suodatus tai muu käsittelymenetelmä.

Sen sijaan kantovedelle riittää umpinainen kaivo, johon jätevedet pysähtyvät ennen maahan imeytystä, eikä toimenpidelupaa tarvita.

Lainsäädäntö tulkitsee kantoveden jätevedeksi silloin, kun vettä lämmitetään, esimerkiksi kattilassa, padassa tai kiukaan säiliössä.

Kantoveden määritelmään ei vaikuta se, tuleeko vesi kaupasta, järvestä, joesta tai kaivosta.

Jätevesiensä kanssa pähkäileviä kiinteistön omistajia palvelee myös Mäntyharjun kunnan karttapalvelu.

Verkkopalvelu täydentyy viimeistään vuoden vaihteessa Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) aineistoilla.

SYKEllä on verkkosivuillaan useita erilaisia karttoja. Näistä Hajajätevesi-kartassa on esitetty luokitellut pohjavesialueet.

Lisäksi on vyöhykeaineisto, joka antaa suuntaa ympäristönsuojelulain tarkoittamista ranta-alueista. Siten kartalla näkyy, mikä on kiinteistön etäisyys rantaviivasta.

Mäntyharjun karttapalvelu löytyy kunnan verkkosivujen etusivun oikeasta yläkulmasta, osoitteessa www.mantyharju.fi.