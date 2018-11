Talvi vie talon Mäntyharjun taajamasta – Niittykulma murenee

Niittykulman kerrostalon purkaminen on alkanut Mäntyharjun Keskustiellä.

Niittykulmassa oli 21 asuntoa. Kiinteistöosakeyhtiö Keskivälin mukaan vuonna 1977 valmistunut talo on huonokuntoinen, mutta nykyisessä asuntotilanteessa sitä ei kannata ryhtyä saneeraamaan. Viime keväänä kunnassa oli yhtiön tietojen mukaan jopa viisikymmentä tyhjää vuokra-asuntoa.

Vuosi sitten purettiin Niittykulman 2 -talon vieressä ollut kerrostalo Kataja.

Kiinteistö Oy Keskivälin kiinteistöstrategia viime kesältä arvioi yhtiön asuntojen vähennystarpeen olevan Mäntyharjulla 30-40.

Keskivälillä on 361 asuntoa, joista 244 kerrostaloissa ja 117 rivitaloissa.

Rivitaloasuntojen käyttöaste on lähellä tavoitetta, mutta yli 57 neliön kerrostaloasuntojen kysyntä on vähäistä.

Vaikka Keskivälin rivitalokohteiden käyttöaste on lähellä tavoitetta, löytyy strategian mukaan perattavaa myös niistä.

Esiin on noussut kuuden huoneiston kohde Mäntylä Kangastiellä, jonne on tulossa isompi peruskorjaus seuraavan 10-15 vuoden aikana.

Ennen isoihin ja kalliisiin remontteihin ryhtymistä Keskivälin harkittavaksi voi tulla kohteesta kokonaan luopuminen, joko myymällä tai purkamalla.

– Mikäli yhtiön tavoitteena on päivittää asuntokantaa myös uudistuotannolla, on asuntomäärän optimoimiseksi vääjäämättä myös luovuttava osasta kohteista, todetaan strategiassa.

Yhtiön asuntojen kokonaismäärä olisi Niittykulman toisen talon ja Mäntylästä luopumisen jälkeen 335, mikä olisi lähellä asuntojen todellista tarvetta.