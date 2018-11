Lukijalta: Uimahalli on 45 kilometrin päässä

Olen kohta 10 vuotta asunut vakituiseen ja ikiaikainen kesäasukas.

Jokohan Kompan talon asia on ratkennut? Joka kinkeripiirissä on niitä ikiasioita, joita seurataan.

Nyt on tapetilla Kisala ja sen uima-allas. Luin jutun Pitäjänuutisista ja jäin miettimään. Mietin ensin, että kuinka voi 16 metrin uima-allas 8 metrin levyisenä olla yli 2 miljoonan hintainen?

En tiedä, mutta väitän, että jos minulla olisi 2,1 miljoonaa euroa, voisin rakennuttaa rannalle täällä omakotitalon, jossa on sellainen allasosasto.

Toisaalta mietin, että kuinkahan monta uimahallin käyttäjää täällä rakkaassa kylässämme oikeasti asuu?

Ymmärrän vammais- ja vanhuspalvelun toiveet, ymmärrän kaikkien, erityisesti koulujen toiveet, että olisipa uimahalli.

Väkeä alle 6 000, uimahalli 45 kilsan päässä. En rakentaisi uimahallia, vaikka olisin miljonääri.

Rakentaisin kadut kuntoon, rakentaisin venerampit kuntoon, korjaisin rämät rakennukset ja purkaisin sen vanhan keskustan röttelöt. Niin tekisin.

Ja laittaisin sinne vanhalle paloasemalle sen kunnan kaluston kenkätehtaalta. Mutta sehän ei käy? Koska se on arvokas rakennustontti, johon joku aikoo tehdä tuottavamman tilan?

Vai miten se menee? Ei kai sentään asuntoja, koska sata on myytävänä nytkin.

Mukavaa joulua kaikille!

Jukka Sihvo