Stand up osoittautui Pertunmaalla menestykseksi – Kokenut koomikko ei hätkähdä, oli yleisöä paikalla sitten 9 tai 750 henkilöä

Viimeiset mattimyöhäset kantavat seinustalta tuoleja. Valmiiksi asetelluista tuoliriveistä ei riitä paikkoja kaikille.

Kun kaikki ovat paikoillaan, salissa istuu vähän yli 50-henkinen yleisö odottamassa esityksen alkua. Lavalle astelee lyhykäinen mies, toinen illan pääesiintyjistä. Vitsailu alkaa jo nyt, vaikka mies vasta esittelee illan aloittavan esiintyjän.

Kyseessä on Pertunmaan ensimmäinen stand up -ilta, aikuisten avoimet pikkujoulut. Kun kuuntelee koomikkojen juttuja, on helppo ymmärtää, miksi tilaisuus on haluttu rajata pelkästään täysi-ikäisille.

Koomikot ovat Pete Kosonen ja Zaani.

Heitä ei haittaa esiintyä pienemmillä paikkakunnilla, vaikka yleisön määrästä ei ole aina takeita. Paikkakuntaa tärkeämmät tekijät keikan kannalta ovat esiintymistila ja yleisö.

– Vaikka samana päivänä olisi kaksi keikkaa samassa tilassa, ne voivat olla täysin erilaisia. Keikoilla on kuitenkin eri yleisöt, Kosonen kertoo.

Koomikot ovat itse tiiviisti mukana keikkaa edeltävissä järjestelyissä. Ennen esitystä pitää varmistaa, että äänentoisto toimii oikein ja valaistus on hyvä. Pertunmaan nuorisotalon puitteisiin kaksikko on oikein tyytyväinen.

– Välillä saattaa olla kuusi ammattilaista mukana, eikä silti onnistu säädöt näin hyvin ja nopeasti kuin täällä, Zaani kertoo.

Kokemusta stand upista molemmilla on jo reippaasti yli kymmenen vuotta. Vastaan ei juurikaan tule tilanteita, joita ei olisi jo koettu. Vaikka yleisö ei olisi löytänyt tietään Pertunmaalle, olisi siihen osattu reagoida.

Kososen pienin keikka on ollut yhdeksälle ihmiselle Studio Pasilassa.

– Se oli silloin enemmän sellainen rupattelu vain. Mutta jos on pieni porukka, niin sitten mennään mahdollisimman lähelle, Kosonen sanoo.

Toisaalta kerran Helsingin Apollossa kävi niinkin, että tila myytiin ääriänsä myöten täyteen, ja ylikin. Lipunmyyntiä oli haluttu vauhdittaa Groupon-tarjouksella, jossa kaksi lippua sai yhden hinnalla. Tarjousta ei kuitenkaan huomattu sulkea ja niin keikalle ilmestyi yhtäkkiä 750 henkilöä.

– Ihmiset olivat pakkautuneet salin käytävillekin, Kosonen muistelee.

Keikoilla täytyy elää kiinni hetkessä ja tarkkailla yleisöä. Esityksellä on aina runko, mutta siitä voi poiketa yleisön reagoinnin mukaan.

– Hyvän keikan merkki on se, että jotain on unohtunut kertoa. Keikan jälkeen sitä harmittelee, että tuo juttu jäi kertomatta, vaikka olisi ollut hyvä, Zaani kertoo.

Zaani ei juurikaan käytä yleisöä keikoillaan. Ainoastaan jos yleisöstä huudellaan, voi koomikko vastata jotain takaisin.

– Vaikka henkilö kuinka hymyilisi tilanteessa, hän saattaa sisäisesti olla ihan paskana. Joku saattaa vain haluta tulla kuuntelemaan keikkaa eikä osallistua siihen.

Pertunmaallakin eturivi jää paikoittain tyhjäksi ja Zaani rauhoittelee yleisöä kertomalla, ettei aio tehdä pilkkaa yleisön yksittäisistä ihmisistä. Pertunmaa saa kuitenkin osansa huumorista, kun Zaani uumoilee, että veroprosentit tulevat nousemaan ensi vuodelle, koska koko kylää ei saatu ostamaan lippua kunnan järjestämään esitykseen.

Paikalle tulleelle ystäväjoukolle stand up -ilta on omien pikkujoulujen jatkot. Idean alullepanija Mervi Honkanen toteaa tapahtuman osuneen hyvään saumaan.

– Olimme ensin meillä pikkujoulupuurolla ja tulimme sitten tänne jatkoille.

Seitsenhenkisestä seurueesta Ilpo Honkanen on ainoa, joka ei ole stand upissa ennen käynyt. Muut ovat kokeneempia kävijöitä, mutta useammalla on silti muutaman vuoden tauko, eivätkä illan esiintyjät ole kovin tuttuja nimiä kenellekään.

Kukaan joukosta ei asu Pertunmaalla vakituisesti, mutta osalla on paikkakunnalla mökki ja osa asuu naapurikunnassa. Pertunmaa saa kehuja hieman erilaisemman tapahtuman järjestämisestä.

– Kyllähän sitä hyvän stand upin takia tulee Kuopiosta asti. Naisten takia on Waltteri Torikan perässä ajettu vaikka minne, virnuilee Ossi Kettunen.

Järjestelyissä mukana ollut vapaa-aikatoimen liikunnanohjaaja Niina Arvonen oli onnistuneeseen iltaan ja kävijämäärään oikein tyytyväinen.

– Eihän kunta yritä tässä rahallisesti hyötyä, vaan lähinnä tarjota jotain uutta kuntalaisille. Tässä oli ajatuksena eräänlaiset avoimet pikkujoulut aikuisille, Arvonen kertoo.

Uuden stand up -illan järjestäminen ei ole poissuljettu vaihtoehto. Väki löysi tiensä tapahtumaan kiitettävissä määrin.

– Tämän illan perusteella tiedämme esimerkiksi, minkä hintaisia esiintyjiä voimme tulevaisuudessa ottaa.