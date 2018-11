Ensimmäinen Mäntyharjun tubettajan video julkaistiin keskiviikkona, mieluinen majoitus löytyi paikallisten yrittäjien avulla

Mökki mieluummin kuin kerrostalo. Luonnonläheisyyttä ja rauhaa. Sitä Mäntyharjuun tubettajaksi palkattu Adam Bellgrau etsi uudelta asuinpaikaltaan.

Kauaa asumiskuvioiden kanssa ei tarvinnut pähkäillä, sillä Halmeniemen yritysryhmähankkeen jäsenien Whatsapp-ryhmä alkoi laulaa. Pian Bellgraulle tarjottiinkin jo majoitusta Halmeniemeltä, Korpijärven rannalta.

Idean isä Kapiaisten lomamökkien yrittäjä Matti Kapiainen sai muut houkuteltua helposti mukaan. Mikäs sen parempaa kuin saada Halmeniemen luontoa mukaan Bellgraun videoihin.

Bellgraulle tarjous oli kuin lottovoitto.

– Tämähän on paras mahdollinen paikka editointiin. Jokainen, joka työskentelee paljon tietokoneella, tietää, että se voi olla hyvin puuduttavaa. Nyt voin vaikka kesken kaiken lähteä lämmittämään saunaa tai rauhoittumaan luontoon, Bellgrau iloitsee.

Sunnuntaista asti mökillä asunut Bellgrau on jo ottanut kaiken irti ympäröivästä luonnosta. Tähän mennessä hän on ehtinyt uimaan joka päivä, toisinaan jopa kahdesti.

Nyt suunnitelmissa onkin, voisiko omia pulahduksia kylmään järviveteen käyttää jotenkin hyödyksi tulevissa videoissa, onhan niissä Mäntyharjun luonto tärkeässä roolissa.

Ensimmäinen Bellgraun videoista julkaistiin keskiviikkona Visit Mäntyharjun Youtube-kanavalla. Mäntyharjun uudesta tekojäästä kertova video on Bellgraun alusta loppuun asti tekemä. Hän kuvaa ja editoi kaiken itse.

– Sen verran tuli ohjeistusta, että mene tuonne tekojään avajaisiin. Kaiken muun olen tehnyt itse, Bellgrau kertoo.

Välillä ohjeistusta tulee enemmän, välillä vähemmän. Tahti videoiden tekemisessä on kuitenkin kohtuu kireä. Viikossa julkaistaan yhdestä kahteen videota.

Kriittisyyden puutteesta omaa tekemistä kohtaan Bellgrauta ei voi syyttää.

– Ihan täysin tyytyväinen en ollut ensimmäiseen videoon. Otsikoinnissa ja alkukuvassa olisi ainakin ollut parannettavaa.

Majoituksen Bellgraulle tarjonneeseen yritysryhmään kuuluu neljä lomamökkiyritystä: Kapiaisen lomamökit, Ylä-Tommolan lomamökit, Kauppisen lomamökit ja Tommolansalmi Camping. Yritysryhmähanke on Ely-keskuksen tukema.

Kapiaisen johdolla hankkeeseen osallistumista on kaavailtu jo viime syksystä alkaen. Alku lähti kuitenkin tahmeasti liikkeelle ja kunnolla pyörät pyörähtivät käyntiin vasta tänä kesänä.

– Olemme toki aiemminkin tehneet yhteistyötä jo vuosien ajan, mutta lähinnä vain käytännön seikoissa, kertoo Sami Kauppinen.

Toisiaan lähekkäin sijaitsevilla majoitusyrittäjillä on pitkälti samat asiakkaat. Jos yhdellä yrittäjällä on täyttä, ohjataan asiakas toisen luokse.

Yritysryhmän tavoitteet ovatkin nyt ensisijaisesti yhteisessä markkinoinnissa. Mäntyharjun alueella on paljon esimerkiksi liikuntamahdollisuuksia, mutta niitä ei ole kerätty yhteen paikkaan, asiakkaan helposti saatavaksi.

– Nyt meillä on teossa tällainen yhteinen esite. Sen jälkeen tarkoituksena on saada aikaiseksi yhteinen vuokrausalusta tuonne nettiin, kertoo Eeva Leskinen Tommolansalmi Campingista.

Tulevaisuudessa yhteisiä hankkeita voisivat olla esimerkiksi erilaiset palvelut tai tapahtumat.