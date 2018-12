Kurkiniemen Joulumaa avautuu – tänään paikalla on joulupukki

Rantaravintola Kurkiniemen Joulumaa avautuu lauantaina 1.12. kello 10.

Joulumaan ovet tulee avaamaan joulupukki, joka on tavattavissa aamupäivän ajan. Avajaispäivänä lapset voivat tehdä joulukortteja askartelupisteellä ja osallistua tontturastiseikkailuun Kurkiniemen pihapiirissä.

Joulumaa on avoinna lauantaisin kello 10–20 (22.12. asti).

Kurkiniemen muori keittää joulupuuroa aina aamuisin ja sitä on tarjolla pientä korvausta vastaan niin kauan, kunnes puuropata on tyhjä. Lisäksi tuvassa voit nautiskella muista jouluisista herkuista ja myös lämpimistä talvisista juomista.

Kurkiniemen Joulumaassa on ennakkotilauksesta katettuna jouluruokapöytä lauantaisin 15.12. ja 22.12. ja jouluruokapöytä on tilattavissa myös Kurkiniemen pikkujouluihin.

Kurkiniemi viettää ensi kesänä 25-vuotisjuhlavuotta. Joulumaan toivelaatikkoon voi viedä toiveensa joulupukille sekä toivoa myös sitä, mitä haluaa Kurkiniemessä tapahtuvan juhlavuonna 2019.