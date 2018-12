Pertuntorin joulua vietetään lauantaina, luvassa yhteislaulua ja joulupukki

Pertunmaalla joulu otetaan vastaan Pertuntorin joulu -tapahtumassa. Pertuntorin joulua vietetään lauantaina kello 15–17. Ohjelmassa on niin puheita, vuoden yrittäjän palkinnon jakaminen, yhteislaulua kuin joulupukkikin.

Pertunmaan kunnan matkailuasioista vastaava Sammy Virtanen kertoo, että paikalla on myös torimyyjiä. Torilta voi ostaa esimerkiksi käsitöitä, kransseja, hilloja ja leivonnaisia.

– Vuoden yrittäjän palkinto jaetaan heti avajaispuheiden jälkeen. Tämä on toinen kerta, kun palkinto jaetaan joulutorin yhteydessä. Näin yrittäjä tulee kaikkien nähtäville, eikä kukituksia suoriteta suljettujen ovien takana, Virtanen kertoo.

Joulupukki vierailee paikalla noin 15.45 ja jakaa lapsille karkkia. Luvassa on myös yhteislaulua.

– Suvivirttä ei lauleta, vaan sesonkiin kuuluvia joululauluja. Jokainen saa osallistua oman halunsa mukaan.

Koululaiset askartelevat ahkerasti joulukuusen koristeita tämän viikon ajan. Perjantaina on luvassa torilla olevien kuusien koristelu, joten toriväki pääsee ihailemaan lasten koristeita lauantaina.

200 ensimmäiselle on varattu joulupuuroa. Lisäksi Pitäjänuutiset tarjoilee tapahtumassa glögiä ja pipareita. Perinteisesti myös kinkkuarvonta suoritetaan tapahtuman loppupuolella.