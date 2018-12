Kake palaa Pappilanparvelle – Mäntyharjun kesäteatterin ensi kesän pääroolissa Randelin esittää remonttimies Kekeä

Mäntyharjuun sijoittuva tarina avautuu ensi kesänä Pappilanparven katsomoon Kake Randelinin musiikin ja laulamien kappaleiden kautta.

Lähtöruutuun-nimisen näytelmän ovat kirjoittaneet Lasse Wikman ja Markku Huovinen.

Pertti Lahden ohjaamassa näytelmässä Keke on päättänyt palata lähtöruutuun, kuten Mäntyharjuun kaupungista muuttaneet kaksi perhettäkin. Eteläsavolaisessa idyllissä, jossa tunnetaan naapurit sekä heidän tonttinsa lähtee liikkeelle tapahtumien kierre, jossa Keke ottaa keskeisen roolin.

Rauha rikkoutuu, kun Savolaisten naapuriin muuttaa kaksi perhettä samaan aikaan. Onko toisen perheen isä äkkirikastunut, vitsejä laukova Urho Landsman juuri se henkilö, jota kunnantalollakin on odotettu?

Niin, ja entä Savolaisten naapuriin muuttava toinen perhe Hämäläiset? Löytääkö perheen äiti Hilppa sielunkumppanit uusista naapurin rouvista, vai pysyykö jalat maassa? Kekestä löytyy yllättäviä piirteitä ja ominaisuuksia.

Hän on remonttitaitoinen, hän hallitsee laulamisen, musiikinteon, mutta ennen kaikkea hän osaa myös toimia mentorina nuorelle uraansa ja elämäänsä etsivälle lahjakkuudelle.

Oman mausteensa kaikkeen tuo myös Arhippa ja Turunen, jotka jotenkin liittyvät Mäntyharjuun muuttaneisiin Hämäläisiin. Miten Keke kohtaa heidät?

Kaikilla on tarinansa ja muuttamalla muualle ne kulkevat mukana, vaikka monesti kuvittelemme toisin.

Lähtöruutuun-näytelmän ensi-ilta on 27. kesäkuuta.