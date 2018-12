Lukijalta: Ruskahovi säilytettävä

Mäntyharjun vanhainkoti, Ruskahovi on toiminut hyvin. Talossa on hyvä henki ja henkilökunta.

Vakituisten asukkaidensa lisäksi sieltä muutkin ikäihmiset saavat kuntoutus- ja saunotuspalveluja. Lisäksi on uima-allas ja päiväkeskus.

Näitä toimintoja ei kaupallisesti toimivissa yksiköissä ole samalla tavalla saatavana. Siksi me tarvitsemme Ruskahovin edelleen palveluvarustuksessamme.

Antti Mustonen

Sitoutumattomien valtuustoryhmän pj