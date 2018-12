Mäntyharjun ydinkeskustaan nousee uusi puinen rivitalo

Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, Mäntyharjun ydinkeskustassa komeilee ensi vuoden loppuun mennessä upouusi rivitalo. Otonpuisto-nimisen rivitaloyhtiön kauppa on täydessä vauhdissa Keskustien ja Reissutien välisessä risteyksessä.

Yhtiön nimi juontaa juurensa maineikkaaseen nimismieheen Otto Lamposeen, jonka kotitalo sijaitsee uuden rivitalon vieressä.

Taloon on suunnitteilla kuusi asuntoa, joiden koko vaihtelee 33 ja 65 neliön välillä. Saunalliset asunnot lämpiävät kaukolämmöllä ja mukaan on mahdollisuus lunastaa myös autokatospaikka. Huoneistoissa on myös takkavaraus.

– Asuntoja markkinoidaan etupäässä iäkkäämmille ihmisille, jotka ovat luopumassa esimerkiksi omakotitalosta. Uusi nykyaikainen asunto on erinomainen, pitkäaikainen sijoitus omaan hyvinvointiin ja elämänlaatuun, sanoo Jari Palhomaa asuntoja kauppaavasta Aitoasunnot Palhomaa Oy:stä.

Rivitalon rakentaa mäntyharjulainen Rakennusyhtymä Putkinen Oy. Toimitusjohtaja Jari Putkinen kertoo, että rivitalon suunnittelu alkoi kesällä tontin tullessa tarjolle.

Putkinen kertoo, että asunnoista tulee lähtötasoltaan laadukkaita. Varustelutasoon, värimaailmaan sekä muuhun sisäpuolen materiaaleihin on mahdollisuus vaikuttaa vielä kaupantekovaiheessa. Mutta vain laadukkaampaan suuntaan.

– Pidämme yllä laatua ja emmekä laita lattioihin laminaattia vaan parkettia. Talo syntyy puusta. Puurakentamista pitäisi lisätä muutenkin, Putkinen toteaa.

Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan ja kauppa käy odotettuun tahtiin, rivitalon rakentaminen on tarkoitus aloittaa ensi keväänä. Valmista on tarkoitus olla loppuvuoteen mennessä.

– Markkinointi on tällä hetkellä alkuvaiheessa. Yksi varaus on jo tehty ja loputkin myydään varmasti, Jari Palhomaa uskoo.