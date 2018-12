Kolumni: Olisiko kurkkumädän tai polion paluu riittävä pelote rokotevastaisille piireille?

1980-luvulla maailman läpi puhalsi suoranainen ihme. Ei, en tarkoita limpparikonetta tai kasariheviä, vaan valtavat määrät ihmishenkiä pelastanutta keksintöä. Nimittäin tuhkarokkorokotetta. Ennen tuota vuosikymmentä tuo ilkeä rokko vei vuosittain hautaan 2,6 miljoonaa ihmistä. Moni tämänkin lehden lukijoista on sairastanut taudin.

1980-luvulla eri puolilla maapalloa tautiin ryhdyttiin jakamaan rokotetta. Kun vuonna 1980 tuon mahtavan piikin oli saanut reilut 10 prosenttia maailman lapsista, vuosikymmen myöhemmin luku oli jo yli 70 prosenttia. Viime vuonna jo 85 prosenttia kaikista maailman yksivuotiaista on rokotettu tautia vastaan.

Suomesta tuhkarokko on pysynyt viimeiset vuosikymmenet poissa. Sen on taannut laumasuoja: kun ikäuokasta 95 prosenttia käy ottamassa piikin, loput viisi prosenttia pysyy suojassa. Pieni porukka voi siis leikkiä rokotevastaisia pelejään huoletta, kunhan suurin osa ihmisistä on järjissään.

Kuluvan vuosikymmenen aikana näiden hölmöläisten leikkien suosio on kuitenkin noussut niin Euroopassa kuin Suomessa. Erityisen paljon rokotuksesta kieltäytyviä on länsirannikolla. Viime viikolla lopulta nähtiin, mitä seurauksia tuolla touhulla on: no tauti lähtee tietenkin leviämään.

Harmillisinta on tietenkin se, että suurimmassa tartuntariskissä ovat pikkuvauvat. Tämä siksi, että MPR-rokote saadaan ensimmäisen kerran vasta vuoden ikäisenä. Vauvojen ainoa turva onkin tuo 95 prosentin takaama laumasuoja. Se häviää, jos rokotevastaisten pelaajien joukko kasvaa tarpeeksi suureksi.

Jotkut lastensa rokotteesta kieltäytyneet vanhemmat ovat perustelleet piikittömyyttä sillä, että heidänkin vanhemmat ovat sairastaneet tuhkarokon ja selvinneet. Niinpä, he selvisivät. Jos eivät olisi selvinneet, niin kukaan ei olisi ollut kertomassa sitä tarinaa eteenpäin.

Ehkä tuhkarokko ei ole tautina tarpeeksi vakava rokotevastaisten piirien pelottajaksi. Moni kun on saattanut selvitä taudista ilman pahempia ongelmia. Harvemmassa ovat ne porukat, jotka nostalgisoivat esimerkiksi kurkkumädän, jäykkäkouristuksen tai polion sairastamisella. Heistä kun ei ole enää tarinankertojia jäljellä.