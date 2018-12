Lukijalta: Uimahallista

Vanhukset saatikka vammaiset eivät pääse kulkemaan lyhyempääkään matkaa kuin 45 kilometriä. Hyvin on ristiriitaiset toiveet Jukka Sihvolla (Pitäjänuutisten Lukijat-palsta 29.11). Jos Mäntyharjun väestökehitys halutaan pitää edes jonkinlaisissa raameissa, on pyrittävä houkuttelemaan kehä kolmen sisäpuolelta ja muista kasvukeskuksista. eläkkeelle siirtyneitä Mäntyharjulta lähteneitä ja nykyisiä kesäasukkaita vakituisiksi asukkaiksi! Siinä ei auta pelkästään palloiluhallit, vaan on todella tarjottava mahdollisuus omassa kylässä myös palveluihin, jotka ovat paljon pienemmissäkin kylissä ikäihmisten ja vammaisten virkistykseen – mm. uimahalli! Työeläkkeellä olevat maksavat nykyisin veroja!

