Mäntyharju kärsii nyt huutavasta työntekijäpulasta – muoviyritys joutui perumaan jo tilauksensa

Työvoimapula iski Mäntyharjulla muovikomposiitteja valmistavan RealComposite Oy:n tilauskantaan hiljattain pahimmalla mahdollisella tavalla. Asiakkaalle piti myydä eioota, sillä yrityksellä ei yksinkertaisesti löytynyt tekijötä tuotteiden valmistamiseksi.

– Myyntiä kyllä olisi, mutta työntekijöitä ei ole riittävästi. Nousukausi on päällä, mutta se tyssää siihen, ettemme saa tekijöitä. Tilanne on todella harmillinen, toimitusjohtaja Tuomo Nikkinen toteaa.

Yhtiön kovasta kasvusta kertoo se, että se on tuplannut työntekijämääränsä tänä vuonna kahdeksasta kuuteentoista.

Eniten uutta työtä on tuonut Meyerin Turun telakan Costa Smeralda -alustilaus, johon Mäntyharjussa valmistetaan kylpyhuoneiden lattioita. RealCompositesin ykköstuote on kuitenkin edelleen traktoreiden katot, joita valmistetaan 800-1000 kappaletta vuosittain.

RealCompositen työntekijäpula ei ole ainutlaatuinen, vaan samanlaista viestiä kuuluu nyt muistakin paikkakunnan yrityksistä.

Mäntyharjun elinkeinoyhtiö Mäsekin yritysasiamies Raili Pallonen kertoo, että tekijöitä kaivataan alalle kuin alalle.

– Kovin pula on teollisuus- ja rakennusalalla. Avoimia paikkoja on myös hoiva-alalla ja toimihenkilöpuolella.

Pallosen mukaan osa yrittäjistä alkaa olla erittäin tuskastuneita tilanteeseen.

– Osalla alkaa olla mennyt jo usko työntekijöiden saamiseksi. Ongelma alkoi kehittyä kaksi vuotta sitten ja nyt tilanne on vain pahentunut.

Pallosen mukaan yrityksissä pitäisi saada kasvua nousukauden aikana, eli juuri nyt. Kokonaan uusia yrityksiä on entistäkin vaikeampi houkutella.

– Uusien yritysten kohdalla tilanne on ehkä vieläkin vaikeampi. Harvalla uudella yrityksellä työntekijät tulevat mukana. Lisäksi yrityskauppoja on vaikea tehdä, jos tekijöitä ei ole.

Tuomo Nikkinen kertoo, ettei uusien työntekijöiden palkkaaminen ole aina yksinkertaista puuhaa. Ketä vain ei voi palkata, sillä tehdastyö vaatii myös erikoisosaamista. Kyse on niin sanotusta kohtaanto-ongelmasta tarjolla olevan työn ja työttömien työnhakijoiden välillä.

– Ei näihin töihin voi ottaa ihmisiä niin sanotusti hyllystä. Työssä vaaditaan tiettyjä erikoistaitoja ja aikaisempaa osaamista. Työ pitää omaksua melko nopeasti, viimeistään kuukauden sisällä. Toimihenkilöpuolella tilanne on vielä pahempi, Nikkinen kuvailee.

Nikkinen on heittänyt verkkoja vesille Mäntyharjun lisäksi muihin lähikuntiin. Uusia työntekijöitä on löytynyt muun muassa Hirvensalmelta ja Pertunmaalta.

Te-toimiston lisäksi apuna ovat omat kontaktit. Yhteydenottoja on tehty myös maahanmuuttajien kanssa töitä tekeviin vastaanottokeskuksiin.

– Meillä on ollut työntekijöitä esimerkiksi Kongosta ja Bosniasta. Maahanmuuttajista voisi löytyä hyviä tekijöitä, mutta ongelman on usein se, etteivät he saa säädösten takia tehdä töitä ennen kielikoulutuksen päättämistä. Se on harmi, sillä moni oppisi kielen hyvin töissä, Nikkinen sanoo.

Raili Pallosen mukaan uusien työntekijöiden houkutteleminen Mäntyharjuun on vaikeaa. Tällä hetkellä kisaa osaavista työntekijöistä käydään usean maakunnan kesken. Tämän vuoden aikana moni on pakannut kimpsunsa ja muuttanut töihin Uuteenkaupunkiin Valmetin Automotiven tehtaille.

Pallosen mielestä Mäntyharjun seudun työntekijäpula on vakava asia yksittäisten yritysten lisäksi myös kunnan tulevaisuuden kannalta. Hidastuva talouskehitys näkyy ulospäin erityisesti palveluyrityksissä.

– Ensimmäisenä kärsijöiden listalla ovat pienet palveluyritykset, jotka elävät tälläkin hetkellä kesien varassa. Taajama hiljenee, kun lisää työntekijöitä ei saada ja asiakkaat vähenevät. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että meillä on lukuisia yrityksiä myynnissä. Osa niistä on julkisessa ja osa hiljaisessa myynnissä.