Pääkirjoitus: Töitä on, mutta tekijät uupuvat

Mäntyharjun seutua vaivaa tällä hetkellä poikkeuksellinen työntekijäpula. Nousukausi on saanut monet yritykset hyvään vireeseen, mutta työntekijäpulasta on tullut jo kasvun este. Eniten osaajia kaivataan teollisuuteen, mutta avoimia työpaikkoja on niin rakennuspuolella kuin hoiva-alalla.

Yhtälö on monella tapaa harmillinen: juuri nyt eletään nousukauden kenties kirkkainta huippua, jolloin yrityksillä olisi mahdollisuus takoa tulosta. Tilauksia ei kuitenkaan aina voida ottaa vastaan, sillä tekeviä käsiä ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi.

Moni ihmettelee, miten työvoimapula voi olla niin huutava, jos työttömiä työnhakijoita on samaan aikaan runsaasti. Kyse on niin sanotusta kohtaanto-ongelmasta. Suomeksi sanottuna työnantajan vaatimukset ja työntekijän osaaminen tai halut eivät kohtaa. Käytännössä yritykset tarvitsisivat siis työvoimaa, jolla on joko aikaisempaa kokemusta tai koulutusta tarvittaviin työtehtäviin.

Tilanteen parantamiseksi työtä olisi tehtävä yhä laajemmalla rintamalla. Kunnan markkinointikampanjoiden lisäksi myös yritysten olisi hyvä jalkautua aktiivisemmin oppilaitoksiin ja muille areenoille, mistä uusia osaajia löytyy. Kyse on monessa tapauksessa siitä, ettei tieto avoimesta työpaikasta vain saavuta potentiaalisia osaajia.

Samalla kannattaisi myös miettiä pitäisikö kunnan ja yritysten yhdistää markkinoinnissa vieläkin enemmän voimiaan. Se, että naapuri löytää työntekijöitä ei ole pitkällä tähtäimellä keneltäkään pois. Jokainen paikakkunnalle saatu uusi osaaja hyödyttää myös muita yrityksiä.