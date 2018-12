Äijäapu jalkautui Karankamäkeen – Mäkisten polttopuista huolehti Pertunmaan Eläkeliiton miesporukka

Tulkoon talvi, Mäkisten talossa Pertunmaan Karankamäessä ollaan valmiita pakkaseen.

Puuta riittää hellaan ja leivinuuniin pantavaksi, siitä piti huolen äijäporukaksi itseään kutsuva joukko Pertunmaan Eläkeliiton miehiä.

– Vuoden verran oltiin kokoonnuttu keskenämme ennenkuin tuli mieleen, että voisimme auttaa muitakin, kertoo Kari Honkanen.

Porukka ilmoittaa auttavansa ikääntyneitä, jotka eivät enää suoriudu esimerkiksi lumitöistä, nurmikon leikkuusta, polttopuista tai muista pihatöistä.

Mukana on kuutisen miestä, joista Mäkisen pihalle lähti maanantaina kolme.

Heidän apunsa on ilmaista.

– Rahaa emme ota. Vain kahvia tai teetä voimme ottaa, tarkentaa Honkanen.

Heikki ja Mirja Mäkisen taloudessa ei tyydytty pelkkään kahviin.

Pöytä notkui monen sortin kahvileivistä, joten samalla tuli juhlistettua miesporukan ensimmäistä talkootyömaata.

Heikki Mäkiselle metsässä liikkuminen ja polttopuiden teko on ollut mieluisa harrastus aina viime kesään saakka. Heinäkuussa iski aivohalvaus.

– Vasemman puolen se vei toimettomaksi, mutta on tässä jo edistystä tapahtunut, kertoo Mäkinen.

Hänen kuntoutuksensa alkoi sairaalajakson jälkeen Kyyhkylässä ja jatkuu edelleen kotona. Nyt vasen jalka jo liikkuu ja jalkeillakin on käyty.

Mäkinen kertoo saaneensa kaiken tarvitsemansa avun Essoten kotihoidolta, mutta myös naapuriapua löytyy.

Naapurit ovat huolehtineet polttopuista ja auton käyttämisestä huollossa. Apuna on tietysti myös omaishoitajana toimiva puoliso Mirja Mäkinen.

– Koko ikäni olen tässä asunut. Tässä yritetään toistaiseksi pärjätä, sanoo Heikki Mäkinen.

ÄijäVirtaa on Eläkeliiton projekti, jossa on haluttu lisätä ikääntyvien miesten hyvinvointia ja toimintakykyä.

Äijäryhmiä vetävät vapaaehtoiset ikämiehet, joille ryhmiin osallistuminen tuo hyvää mieltä, mielekästä tekemistä arkeen sekä kokemuksen osallisuudesta.

Äijäryhmän apua on tilattavissa puhelimitse Markus Montinilta (050 305 2044) tai Kari Honkaselta (0500 753 127).