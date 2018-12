Pertunmaan nuorisoneuvosto huolestui: Koululaiset tarvitsevat apua

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain noudattaminen on vaakalaudalla Pertunmaalla.

Kunnan yhtenäiskoululla käy koulukuraattori vain kerran viikossa, vaikka oppilaalla olisi oltava mahdollisuus nopeampaan tapaamiseen.

Kiireellisessä tapauksessa kuraattorin kanssa olisi päästävä keskusteluun viimeistään seuraavana työpäivänä.

Kiireettömissä tapauksissa keskusteluun tulisi päästä viimeistään seitsemäntenä työpäivänä sen jälkeen kun opiskelija tai hänen huoltajansa on tätä pyytänyt.

Lisäksi lain mukaan jokaisen oppilaitoksen käytettävissä olisi oltava kuraattorin palveluja sekä psykologin palveluja.

Pertunmaalla työskenteli aikaisemmin puolipäiväinen koulukuraattori. Hän siirtyi Essotella muihin tehtäviin ja nyt sijaisena on ollut Kangasniemeltä käyvä kuraattori. Ratkaisun piti olla väliaikainen.

Pertunmaan nuorisoneuvosto on huolestunut kunnan nuorten psyykkisestä hyvinvoinnista.

– Lähikuukausina on tapahtunut paljon huolestuttavia tilanteita ja moni koululainen tarvitsisi tukea arkipäivän jaksamiseen, toteaa nuorisoneuvosto kirjeessään sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle.

Neuvosto esittää, että kunta palkkaisi koululle psykiatrisen sairaanhoitajan, jotta apu olisi lähellä ja kynnys matalampi.

– Jos lähellä olisi ihminen jolle puhua, se voisi lieventä sairastua mielenterveysongelmiin. Psykiatrinen sairaanhoitaja voisi ennaltaehkäistä sitä ja jo puhuminen auttaa todella paljon kaikessa, kirjoittaa nuorisoneuvosto.

Neuvoston tietojen mukaan moni pertunmaalainen nuori käy hakemassa apua Mikkelistä, mikä aiheuttaa vanhemmille paljon ajamista ja poissaoloja koulusta.

– Palveluihin hakeudutaan usein vasta, kun ongelmat ovat jo isoja, kirjoittavat nuoret.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta jakaa nuorten huolen ja kääntää katseensa palvelujen järjestäjään Essoteen.

– Otamme tilanteen vakavasti. Essoten olisi järjestettävä asia lupaustensa mukaan. Jos emme saa kuraattoria, niin selvittelemme psykiatrisen sairaanhoitajan saamista, sanoo sivistysjohtaja Sari Mäkeläinen.

Koululaisten henkinen hyvinvointi on herättänyt huolta myös Mäntyharjulla kuluneena syksynä.

Nuutti-työryhmä on ilmaissut huolensa tunteiden sääntelyn vaikeuksista, jotka ovat lisääntyneet lapsilla ja nuorilla. Nuutti-työryhmässä on yhdeksän ammattilaista, jotka edustavat kunnan nuorisotoimea sekä Essoten lastensuojelua, oppilas- ja opiskeluhuoltoa, mielenterveys- ja päihdepalveluja sekä neuvolapalveluja.

Työryhmän mukaan tunteiden säätelyn pulmat näyttäytyvät varhaiskasvatuksessa ja kouluilla erityisesti ryhmätilanteisiin liittyvänä haastavana käyttäytymisenä.

Työryhmä esittää, että lasten ja nuorten sosiaalisten- ja tunnetaitojen tukeminen nostettaisiin keskeiseksi tavoitteeksi. Tähän tarvittaisiin kattavaa, ympärivuotista suunnitelmaa sekä myös työntekijöiden kouluttamista ja työnohjausta.

Mäntyharjun sivistyslautakunta on edellyttänyt jatkotoimia valmisteltaviksi tilanteen vuoksi.