Yhtenäiskoulun tukioppilaat avustivat Lehtolan palvelukodissa ja Savoset toimintakeskuksessa – Lisää vapaaehtoisia kaivataan aina

– Voi kananhäntä! Ei tämä mene tähän millään, parahtaa Pirkko Peltonen.

Vieressä istuva Moona Toijonen ohjeistaa rauhallisesti kokeilemaan, jos palikan kääntäminen auttaisi. Kun hankalanmuotoinen palikka viimein sujahtaa paikoilleen peliin, Toijonen muistaa myös kehua.

Toijonen on yksi Mäntyharjun yhtenäiskoulun yhdeksästä tukioppilaasta, jotka jalkautuivat palvelukoti Lehtolaan ja Savoset toimintakeskukseen kansainvälisenä vapaaehtoisten päivänä.

Peltonen ja Toijonen ovat toisilleen entuudestaan tuttuja, sillä Toijonen oli Lehtolassa tetissä syksyllä. Yhtenä tarkoituksena päivän tempauksessa on saada nuoria houkuteltua mukaan vapaaehtoistoimintaan.

– Olen nyt viime aikoina miettinyt paljonkin vapaaehtoistyön tekemistä. Kun olin täällä tetissä, niin kehitysvammaisten kanssa työskentely vain vaikutti omalle jutulle. Tämä voisi hyvinkin olla minun alani tulevaisuudessa, Toijonen pohtii.

Kun Peltonen saa pelin loppuun, kysyy Toijonen, mitä hän haluaisi tehdä seuraavaksi. Seuraavaksi aktiviteetiksi valikoituu joulukorttien askartelu. Toijonen lähtee omatoimisesti hakemaan kaapista tarvikkeita.

– Tuo muillekin. Tiedät varmaan paremmin kuin minä, missä kaikki tarvikkeet ovat, palvelukodin johtaja Satu Vesalainen huikkaa.

Muutkin intoutuvat askartelemaan. Helmi Hälikkä auttaa Teuvo Mikkasta, joka valitsee sinisen korttipohjan.

Korttipohjan jälkeen yhdessä valitaan sopivat tarrat ja niille paikat.

– Kivaa, kun käy uusia ihmisiä. Yksin omassa huoneessa ei olisi mitään tekemistä, Mikkanen kertoo.

Koululaisia oli auttamassa myös Savoset toimintakeskuksella. Wilma Mikkonen auttoi Eija Hämäläistä askartelussa.

Teossa oli tällä kertaa käpyhyasintteja. Kuivatetut kävyt värjättiin sinisellä tai violetilla, jonka jälkeen ne liimattiin puutikkuun rykelminä. Hämäläinen oli vastuussa käpyjen värjäyksestä, Mikkonen puolestaan kuumaliimapyssyn käyttämisestä.

– Askartelu on ihan kivaa, mutta parasta oli, kun menimme tien yli läheiseen metsään keräämään käpyjä, Hämäläinen kertoo.

Käpyjen keruureissu oli toteutettu jo ennen vapaaehtoisten päivää, sillä niiden piti antaa kuivua kunnolla.

Askartelua seuraava Pasi Kiiski haluaa ehdottomasti yhteiskuvaan lumihiutaleita askartelevan Jenni Pulkan kanssa.

– Hän on minun ystäväni. Tytöistä on suuri apu täällä, kun näkee välillä uusia naamoja, Kiiski sanoo.

Nea Hyyryläinen auttoi puolestaan taidepiirissä, joka kokoontuu joka keskiviikko. Taidepiiri onkin asiakkaiden piirissä pidetty. Yksi suosii vesivärejä, toinen puuvärejä. Yleensä pelkkää lyijykynää käyttävä taiteilija on tällä kertaa innostunut kokeilemaan värikyniä tontun piirtämiseksi.

Vapaaehtoispäivässä mukana olleet olivat kaikki tukioppilaita. Osa on myös mukana isostoiminnassa, joten pientä kosketuspintaa vapaaehtoistyöhön on tullut.

Kukaan ei ole kuitenkaan varsinaisesti miettinyt vakavissaan vapaaehtoistyön aloittamista, Toijosta lukuun ottamatta. Moni silti kokee, että voisi hyvinkin tehdä vapaaehtoistyötä, asiaa ei vain juurikaan ole tullut mietittyä aiemmin.

– Voisin hyvin tehdä jotain vapaaehtoistyötä, mutta sen pitäisi olla mielenkiintoista tai itselle tärkeää, Mikkonen pohtii.

Monen vastauksissa toistuvat samat elementit, mutta juuri kukaan ei ole vielä löytänyt sitä omaa juttuaan.

– Ihan mukavaahan täällä on ollut, Hyyryläinen toteaa.

Avustustarve on suuri

Koulun kanssa tehty yhteistyö oli ensimmäinen kerta sekä Lehtolan palvelukodille että Savosetille. Mäntyharjun ja Pertunmaan Kehitysvammaisten Tuki Ry:n puheenjohtaja Leena Pekkanen kertoo, että idea lähti kansainvälisestä vapaaehtoisten päivästä, joka sattui osumaan kehitysvammaisten ihmisten teemaviikolle.

Sekä Lehtolassa että Savosetissa toivotaan tempaukselle jatkoa, ja ennen kaikkea sitä, että nuoria saataisiin houkuteltua vapaaehtoistyöhön.

– Aiemmin täällä on ollut nuoria vain satunnaisesti tet-harjoittelussa. Oli tosi kiva, että tämä nyt mahdollistui. Asiakkailla on ollut nuorten kanssa oikein hauskaa, kertoo Savosetin vastaava ohjaaja Helena Pynnönen.

Erityisesti Lehtolan palvelukodissa avustustarve on suuri. Palvelukodissa on tällä hetkellä vain yhdestä kahteen vapaaehtoista, muilla on henkilökohtaiset avustajat.

– Asiakkaamme ovat innokkaita erityisesti ulkoilemaan. Henkilökunnalla menee kuitenkin niin paljon aikaa arjen touhuissa, että ulkoiluapu olisi tervetullutta, palvekodin johtaja Satu Vesalainen sanoo.

Moni pitää myös elokuvissa käymisestä. Avustaja pääseekin avustetttavan kanssa ilmaiseksi leffaan. Välillä tarvetta saattaa olla myös apukäsiksi reissuun lähdettäessä.

Osa kaipaa ihan vain ystävää, jonka kanssa jutella.

– Minä en ole käynyt pitkään aikaan kirjastossa, kertoo puolestaan Teuvo Mikkanen.