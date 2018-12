Osa Pitäjänuutisten verkkojutuista näkyy tulevaisuudessa vain tilaajille

Osa Pitäjänuutisten verkkosivujen jutuista on tulevaisuudessa ainoastaan tilaajien luettavissa. Maanantaista lähtien maksullisten juttujen lukemiseen tarvitaan digitunnukset. Ne kuuluvat nykyisin jokaiseen lehtitilaukseen.

Uudistuksen tarkoituksena on laajentaa juttuvalikoimaa Pitäjänuutisten verkkosivuilla. Tätä ennen suurin osa sisällöstä on ollut luettavissa vain paperi- tai näköislehdestä.

– Yhä useampi juttu on nykyisin luettavissa lehden lisäksi myös verkossa. Lehden tilaajien ja juttujen tekijöiden kannalta on reilua, että myös verkossa tarjottavasta sisällöstä maksetaan, päätoimittaja Lasse Laitinen sanoo.

Maksullisiin verkkosisältöihin pääsee käsiksi kirjautumalla sisään omilla digitunnuksilla. Tunnukset ovat kuuluneet kaikkiin printtitilauksiin lokakuusta lähtien.

Kaikki verkkosivuilla olevat jutut eivät kuitenkaan muutu maksullisiksi. Osa jutuista on tulevaisuudessakin luettavissa maksutta ja ilman tilausta.

Pitäjänuutisten ykköstuote, eli paperilehti ilmestyy jatkossakin kerran viikossa torstaisin. Tilaajien kannalta uutta on se, että moni torstain lehdessä ilmestyvistä jutuista on luettavissa etukäteen Pitäjänuutisten verkkosivuilta tai sovelluksesta.

– Ennen lehteä luettiin kerran tai kahdesti viikossa. Nyt tavoitteenamme on, että Pitäjänuutisia luettaisiin verkosta päivittäin tai ainakin muutaman kerran viikossa. Haluamme siis haukata oman osamme ihmisten päivittäisestä netinkäytöstä ja olla sitä kautta osa ihmisten arkea, Laitinen sanoo.

Maksullisten verkkosisältöjen lukemista varten tilaajien on luotava itselleen digitunnukset. Niiden luonti onnistuu tästä linkistä. Juttuja voi lukea myös uudella kännykkä- ja tablettisovelluksella. Se löytyy oman laitteen sovelluskaupasta hakusanalla Pitäjänuutiset.