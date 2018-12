Kuortin koulusta tulossa kylätalo – monipuolista käyttöä toivotaan

Entisen Kuortin koulun nimi Pertunmaalla muuttunee Kuortin kylätaloksi. Tätä mieltä on suuri osa Kuortin kyläyhdistyksen facebook-sivulla äänestäneistä, mutta heitäkin on, jotka haluavat pitää kiinni Kuortin koulu-nimestä. Kysymyksen nimityksestä on tuonut julkisuuteen koulurakennuksen tulevaa käyttöä selvittävä työryhmä, joka kokoontui neljä kertaa syksyn aikana. Se raportoi suunnitelmistaan Pertunmaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle. Ryhmä on esittänyt toivovansa koululle mahdollisimman monipuolista käyttöä. Koulua voisivat käyttää kunnan lisäksi kansalaisopisto sekä yhdistykset ja yksityiset. Työryhmä esittää seuraavia käyttömaksuja, jotka sisältävät arvonlisäveron: 15 euroa tunnilta, sata euroa vuorokaudelta, 200 euroa viikonlopulta ja 500 euroa viikolta. Paikallisilta yleishyödyllisiltä yhdistyksiltä ja seurakunnalta ei perittäisi maksua.

