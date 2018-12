Pertunmaan palvelukylän peruskivi muurattiin – Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä pitää hanketta oikea-aikaisena

Pertunmaan palvelukylähanke liikahti jälleen eteenpäin, kun palvelukylän peruskivi muurattiin maanantaina. Tilaisuudessa oli mukana muun muassa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä, joka iloitsi noin vuoden päästä valmistuvasta palvelukylästä.

– Noin kahden miljoonan hanke on valtaisa meidän mittakaavassamme. On kuitenkin elinvoimaisuuden merkki, että olemme vieneet kuntana läpi muitakin isoja hankkeita lähiaikoina, Leppä sanoo.

Lepän mielestä omat lähipalvelut ovat merkittäviä soteuudistuksen kannalta.

– Julkisuudessa puhutaan paljon erikoissairaanhoidosta, mutta lähi- ja peruspalvelut ratkaisevat sen, saavutetaanko tavoitteet. Kun saadaan oikeanlaista hoitoa heti alusta asti, ei välttämättä tarvita niin paljon erikoissairaanhoitoa, Leppä muistuttaa.

Lepän mielestä palvelukylä vastaa hyvin ikääntyvän Suomen tarpeisiin. Hänestä ikääntymistä ei pidä nähdä huonona asiana.

– Asumista ja palveluja pitää yhdistää joustavalla tavalla. Uusi palvelukylä on Pertunmaalle iso ja merkittävä asia.

Ensimmäisen kerran suunnitelmat palvelukylästä kävivät pöydällä jo 90-luvun alussa. Suunnitelmat kuitenkin lykkääntyivät useasti, koska aika ei tuntunut oikealta.

Urakkasopimus allekirjoitettiin lopulta tämän vuoden lokakuussa.

– Nyt oli juuri oikea hetki lähteä toteuttamaan tätä, Leppä vakuuttaa.

Urakkasopimuksen hinta on 2,276 miljoonaa euroa. ARA:n avustusta hankkeeseen on saatu vajaat 900 000 euroa ja korkotukilainaa 1,2 miljoonaa euroa. Omarahoitusosuus on noin 200 000 euroa.

Lisäksi Pertunmaan Tukikoti -yhdistys on solminut kunnan kanssa sopimuksen, jossa kunta sitoutuu käyttämään Tuovi Rinteen perintöomaisuudesta realisoitavia varoja palvelukylän rakentamiseen.

Pertunmaa sai Rinteen perinnöstä maaomaisuutta noin 300 hehtaarin edestä vuonna 2015 yleishyödylliseen tarkoitukseen. Tarkkaa arvoa omaisuudelle ei ole laskettu, mutta karkea kokonaisarvio on kunnanjohtaja Juha Torniaisen mukaan noin kaksi miljoonaa.

– Palvelukylähanke konkretisoitui silloin, kun kunta sai perinnön. Tukikotiyhdistys toteuttaa tässä kunnan toimialaa ja huolehtii ikäihmisten palveluista. Palvelukylä on Tukikotiyhdistyksen hanke, mutta kunta käyttää Rinteen perinnön metsä- ja maaomaisuudesta saatuja rahoja hankkeen tukemiseen.

Torniainen pitää palvelukylää hyvänä hankkeena.

– Lääketieteellistä hoitoa tarvitaan loppujen lopuksi melko vähän. Muunlaiselle hoivalle on enemmän tarvetta, ja tähän tarpeeseen palvelukylä vastaa, Torniainen sanoo.

Palvelut tuottaa Essote. Vanhus- ja vammaispalveluiden palvelupäällikkö Maija Loponen pitää palvelukylää isona mahdollisuutena, myös muille pienille kunnille.

– Vuokra-asunnot palvelujen ympärillä ovat nykyaikaa. Essoten strategiana on, että lähitulevaisuudessa kaikki vanhus- ja vammaispalvelut keskittyvät tähän kortteliin.

Uuden rakennuksen valmistuttua päivätoiminta siirtyy palvelukylään Jokituvalta. Niin ikään kotihoidon tilat sijoittuvat samaan paikkaan.

– Pertunmaa on edelläkävijän tiellä. Yhteistyö osapuolten kanssa on sujunut valtavan hyvin, Loponen kiittelee.

Palvelukylän tieltä purettiin tänä syksynä kaksi rivitaloa. Tilalle nousee uusi H-kirjaimen muotoinen rakennus, jossa on 12 asuntoa.

Asuinsiipien välissä on yhteinen tila, johon sijoittuvat sauna, päiväkeskus, jakelukeittiö ja Essoten toimistotila.

Rakentamisesta vastaa joutsalainen Insinöörityö Hentinen Oy. Urakan on tarkoitus olla valmis ensi vuoden lokakuun loppuun mennessä.