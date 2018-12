Uusi toimi Pertunmaalle: Niina Arvonen ohjaa liikunnan ja hyvinvoinnin pariin

Liikunnanohjaaja Niina Arvonen on valittu Pertunmaan liikunta- ja hyvinvointiohjaajan vakinaiseen ja kokoaikaiseen toimeen ensi vuoden alusta lukien.

Mikkeliläinen Arvonen on työskennellyt Pertunmaan vapaa-aikatoimessa liikunnanohjaajana huhtikuusta 2018 alkaen. Hänellä on liikunta-alan ammattitutkinto Tanhuvaaran urheiluopistosta, minkä lisäksi hänellä on personal trainerin, uinnin opettajan sekä uinnin valvojan pätevyydet.

Toimi jakautuu liikunnanohjaajan ja hyvinvointiohjaajan tehtäviin siten, että 70 prosenttia työajasta on liikunnan ohjausta, 30 prosenttia hyvinvoinnin ohjausta.

Toimi on Pertunmaalla laatuaan ensimmäinen ja sitä haki kuusi ehdokasta. Aikaisemmin liikunnanohjausta on rahoitettu hankerahoituksella.

– Se, mikä on hyvää ja toimivaa jatkuu Pertunmaalla edelleen. Hyvinvoinnin ohjauksella voidaan hakea lisää henkilökohtaista ja kokonaisvaltaista otetta hyvinvointiin, mukaanlukien uni ja ravitsemus. Todennäköisesti tässä tiivistyy yhteistyö Essoten kanssa, sanoo Arvonen.

Hän toivoo voivansa antaa enemmän aikaan myös nuorten liikunnanohjaukseen, minkä kokee itselleen läheiseksi.

Arvosen valinnasta päätti Pertunmaan sivistys- ja hyvinvointilautakunta viime viikolla.